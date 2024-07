İBB’nin Yuvamız İstanbul kreşlerinden 2055 çocuk mezun olarak ilkokula geçiş yaptı. Yuvamız İstanbul Kreş Çocukları Mezuniyet Töreni’ne katılarak, bu heyecana ortak olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çocuklarla birlikte şapka fırlattı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle hayata geçirdiği, örnek sosyal projesi Yuvamız İstanbul, 2023-2024 Eğitim döneminin mezunlarını verdi. Okul öncesi eğitimlerini tamamlayan çocuklar için Yenikapı Etkinlik Alanı’nda şenlikli, müzikli; dans ve jonglör gösterili, atölyelerin de yapıldığı mezuniyet töreni düzenlendi. Etkinlikte çocuklarla bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mezuniyetlerin klasikleşen seremonisi yaparak çocuklarla şapka fırlattı.

“KREŞLERİMİZDE 10 BİNİN ÜZERİNDE ÇOCUĞUMUZ VAR”

Mezun olan çocuklara ve ailelerine seslenen İmamoğlu, “Çok sevgili çocuklarımızın kreşlerimizin o güzel geleceği olan bu güzel çocuklarımızı görüyorsunuz. Her birini kucaklıyorum. Allah onlara zihin açıklığı versin. Güzel bir gelecek, pırlanta gibi bir yaşam onlar için çok güzel bir vatan, çok güzel bir memleket, hep beraber inşaa ederiz inşallah. Kreşlerimiz çok asil bir kuruma doğru olgunlaşma yolunda emin adımlarla yürüyor. Kreşlerimizde 150 kreş dediğimiz hedefimize çok az kaldı ve şu anda artık 10 binin üzerine çıkan, üstüne çıkan öğrencilerimiz var. Her birisi çok değerli bir altyapıyla, anaokullarına ve ilköğretim okullarına yolculuğa çıkıyorlar. Bu kreşlerimiz de 10 binin üzerinde çocuğumuz var. İnşallah hedefimiz 20 binlere doğru çıkan öğrenciyi her yıl geleceğe hazırlayarak onları anaokuluna ve ilkokuluna yollamak” dedi.

“HEDEFİMİZ HER YIL 10 BİNLERCE ÇOCUĞUMUZU HAYATA YETİŞTİRMEK”

“Sevgili İstanbullular, sevgili anneler, babalar. Çocuklarımıza bu yaşta yapılan yatırım bir memleket için parayla ölçülemeyecek kadar güçlü bir gelecek yatırımıdır” diyen İmamoğlu, “İnanınız burada görmüş olduğunuz çocuklarımız bizim ülkemiz için, şehrimiz için hatta milletimiz ve insanlık için çok üstün başarılara imza atacaklar. Bütün amacımız, bütün hedefimiz özellikle dünyanın bütün çocuklarıyla eşitleme adına İstanbul’umuzun da kreş hizmetinden uzak kalan semtlerine en yüksek sayıda kreşleri açarak, her yıl 10 binlerce çocuğumuzu hayata yetiştirmek. Kreşlerimiz de sadece iyi bir eğitim altyapısı vermiyoruz. Aynı zamanda sizlerle orada sürekli iletişim kurarak, yol arkadaşlarımızın hazırladığı programlarla annelere babalara çocuk anne baba ilişkisi ve sürece dair farklı buluşmalarla, farklı eğitimlerle sizleri de destekliyoruz. Sadece bunu da yapmıyoruz. Çocuklarınızı yine size ait olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurumumuza emanet ettiğiniz andan itibaren her ebeveynin daha ferah bir biçimde iş bulmalarına da imkân ve fırsat yaratmak için özel alanlar var ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“YOK ÖYLE KANAL MANAL KREŞ HERKESİ YENER, HER ŞEYİ YENER”

Çocuklara yapılan yatırımın en önemli yatırım olduğunu vurgulayan İmamoğlu, şöyle konuştu:

“İşte her yönüyle kazandığımız, annenin babanın kazançlı çıktığı ve ailenin kazançlı çıktığı, vatanın milletin kazançlı çıktığı, insanlığın kazançlı çıktığı, ben iddiayla söylüyorum… Yok öyle kanal manal. Kreş, herkesi yener her şeyi yener. Kreş, bütün yoklukları, bütün kötülükleri ortadan kaldırır. Kreşler çocuklara yapılan yatırımlar insanları ve insanlığı zenginleştirir, daha iyi bir yaşam ortamı sunar. Aynı zamanda burada gördüğünüz hanımefendi, yol arkadaşlarımız, sevgili eğitimciler ki bu konuda hakkını teslim etmem lazım. Özellikle çocuk eğitimi, çocuk bakımı, okul öncesi eğitim konusunda çok yüksek sayıda kadınların, özellikle bu mesleğe ilgi duymasından son derece mutluyum. Dolayısıyla sevgili öğretmenlerimizi, eğitimcilerimize bu konuda uzmanlaşan yoğunluğu büyük oranda neredeyse yüzde 99 oranında kadınların olduğu böyle bir süreç bizleri de mutlu ediyor.”

“KREŞLERLE KADIN İSTİHDAMINA KATKI SUNUYORUZ”

“Kreşlerimizde de açtığımız her kreş üzerinden artık yüzlerce yarınlarda da binlerce diyeceğimiz kadın istihdamına da ayrıca katkı sunmuş oluyoruz. Bakın kaybeden hiç kimse yok. Hani öyle bir proje ki gelecekte kazanıyorsunuz, bugünü kazanıyorsunuz, ailelerin yüzünü güldürüyorsunuz. Çocuklarımızla daha emin bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Dolayısıyla her yönüyle kazanç. Bakın biz çocuklarımıza en fazla neyi öğretmek istiyoruz biliyor musunuz? İyi insan olmayı, iyi insan. Aynı zamanda çocuklarımıza hiç kimseyi birbirinden ayırmamayı, insanı insan olduğu için sevmeyi, her insanın yaşam biçimine her insanın inancına her insanın koşullarına saygı duymayı. Böylelikle biz aslında nasıl bir gelecek vaat etmiş oluyoruz bu topraklara, biliyor musunuz? Barış dolu, sevgi dolu, huzur dolu bir gelecekle vaat etmiş oluyoruz. Onun için bu eğitim kurumlarımız çok önemli.”

“EMİNİM BU ALAN BİLE BİZE YETMEYECEK”

“Tabii ki çocuklarımız manevi değerlerini bilecek, tabii ki örf adetlerini bilecek, geleneğini bilecek, dilini, ailesinin inançlarını, her şeyini bilecek. Ama aynı zamanda milli değerlerini de bilecek bu cennet vatanın ne kadar önemli olduğunu, vatanını sevmek, milletini sevmenin bu toprakları sevmekten geçtiğini, onun için doğayı korumaları gerektiğini, canlıları korumak gerektiğini, aynı zamanda yeşili korumak gerektiğini, daha sağlıklı bir dünyada yaşamanın, bu şehirdeki çöpü, atığı birbirinden ayırmanın gerektiğini bizlerden daha iyi öğrenecekler. Bizler bunları öğretiyoruz çocuklarımıza. Onun için çok gururluyuz, çok mutluyuz. Ben eminim bu alan bile bize yetmeyecek. Dört beş yıl içerisinde binlerce çocuğumuz, on binlerce ebeveynimizle beraber çocuklarımızı mutlulukla huzurla geleceğe uğurlayan kutlamalar festivaller yapacağız. İlçe belediyelerimizin de yapacakları kreş atılımlarıyla beraber bizler yüzlerce kreşimizin İstanbul'un çocuklarına çok iyi geleceğini, hayatlarını çok güzelleştireceğini biliyoruz. Hep birlikte daha güzel günlere hep birlikte çocuklarımızın yaşamları adına da ‘tam yol ileri’ diyerek sizlere hizmet etmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Emeği geçen bütün yol arkadaşlarıma bizlerle bu iş birliğini yapan kreşler sürecine katkı sunan bir tuğla da ben koyayım diyen özellikle bağışta bulunan yurttaşlarımıza hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın yolu açık olsun. Her yıl böyle güzel günlerde buluşmak dileğiyle.”

YUVAMIZ İSTANBUL’DA NELER YAPILIYOR?

Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri’nde, 3-6 yaş aralığındaki çocuklara psiko-sosyal gelişimlerini sağlıklı olarak sürdürebilecekleri, eşit fırsatların yaratıldığı bir ortamda öğretmen, aile ve mahalle ilişkilerini güçlendirerek yaşayabilmelerini sağlayan eğitim hizmeti sunularak sosyal, duygusal, bedensel, bilişsel, dil alanlarında her çocuğun maksimum gelişmesi hedeflenerek ilkokula hazır hale gelmeleri sağlanıyor. Yeni eğitim dönemi başvuruları 22 Temmuz’a kadar yuvamiz.ibb.istanbul adresinden alınacak.