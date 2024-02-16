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Gölcük Belediyesi atık toplama ekibi, Piyalepaşa Mahallesi’nde çalışma yaptıkları sırada kendilerine sevgi dolu cümlelerle el sallayan minik kardeşleri ziyaret ederek sürpriz yaptılar.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Piyalepaşa Mahallesi’nde balkondan sokağı izleyen minik kız kardeşlerin, sokakta çalışma yapan atık toplama görevlileri ile diyalogları izleyenlerin içini ısıttı. Korkmaz ailesinin kız çocukları Ayla Hüma ve Hafsa, anne ve babaları ile balkondan sokağı izlerken Gölcük Belediyesi atık toplama ekiplerini görünce heyecanla ekiplere seslendiler. O anları cep telefonu ile kayda alan babanın sosyal medya paylaşımı büyük beğeni aldı. Paylaşımı gören Gölcük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise aileyi ziyaret ederek, hediyeler getirdikleri minik kardeşlere teşekkür ettiler.

EL SALLADIKLARI ABİLERİNİ KAPIDA KARŞILADILAR

Gölcük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerini kapıda karşılayan Korkmaz kardeşler, balkondan el salladıkları ekipleri görmenin mutluluğunu ailesiyle paylaştılar. Korkmaz ailesine Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in selamını ileten ekipler, kendilerine sevgi gösterisi ile moral veren minik kardeşlere ve ailesine teşekkür ederek görevlerine devam ettiler.