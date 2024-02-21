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Nehir Özbey İç Mimarlık Ofisi tarafından ‘Dünyayı verelim çocuklara’ temasıyla tasarlanan ‘MiniKo’ projesi Uluslararası Lions Yönetim Kurulu tarafından İyilik Önemlidir (Kindness Matters Award) ödülüne layık görüldü.

BURSA (İGFA) - 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından, depremden etkilenen çocuklara yönelik Nehir Özbey İç Mimarlık Ofisi (NOI / Nehir Ozbey Interiors) tarafından bir proje geliştirildi. Okul öncesi çocukların, depremin etkilerinden uzaklaşıp sosyalleşmesi ve kültürel gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla “Dünyayı Verelim Çocuklara” temasıyla başlatılan proje kapsamına MiniKo isimli çocuk aktivite konteynerleri hazırlandı.

Çocuklara yönelik özel tasarımı ve etkinlik alanı sunması ile dikkat çeken kreşte aynı anda 20 çocuk eğitim alabilecek şekilde düzenlendi. Bir yıldır deprem bölgesinde hizmet veren MiniKo konteynerlerindan şimdiye kadar yaklaşık 300 çocuğun eğitim alması sağlandı.

ULUSLARARASI ÖDÜL

Bursa İç Mimarlar Odası 2. Başkanı Yüksek İç Mimar Nehir Özbey’in, önderliğinde ve yürütücülüğünde gerçekleştirilen projede sivil toplum kuruluşları ve firmaların desteklediği MiniKo Projesinin lojistik desteğini de Nilüfer Belediyesi sağladı.

Küçük alanda birçok depolama çözümü ve farklı kullanım şekilleri tasarlanarak çocuklara dinamik bir öğrenme ortamı sağlayan MiniKo’nun başarısı Koza Lions Kulübü’nun başvurusu üzerine Uluslararası Lions Yönetim Kurulu tarafından ‘İyilik Önemlidir’ (Kindness Matters Award) ödülüne layık görüldü.

MİNİKO DERNEKLEŞİYOR

Projenin yaratıcısı, tasarımcısı ve yürütücüsü Nehir Özbey, ‘İyilik Önemlidir’ ödülünü almaları hakkında, “Bursa Koza Lions Kulübü’ne ve daha fazla çocuğa ulaşmamız için yardımcı olan tüm destekçilerimize teşekkür ederiz. Projenin güzel sonuçlar doğurması ve büyük bir ihtiyacı karşılaması bizi her zaman daha fazla çalışmaya teşvik etti. Bu yüzden MiniKo Derneği’ni kurmaya ve çalışmalarımızı dernek çatısı altında devam ettirmeye karar verdik. Mobil kreş projemizi, derneğimizin ilk çalışması olarak devam ettireceğiz. Deprem bölgesinde hala kreş ihtiyacını olduğunu biliyoruz. Destekler ile birlikte yeni MiniKo’lar üretip, çocuklara ulaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.