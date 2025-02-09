İlk kez katıldığı IFCO’da “En İyi Stant” ödülüne layık görülen Minteks, özgün tasarımı ve yenilikçi koleksiyonlarıyla moda dünyasında fark oluşturdu.BURSA (İGFA) - Moda ve ev tekstili sektöründe yenilikçi yaklaşımıyla öne çıkan Minteks, İstanbul Fashion Connection (IFCO) 2025 Hazır Giyim ve Moda Fuarı’nda “En İyi Stant” ödülünü kazandı. İlk kez katıldığı bu prestijli fuarda büyük bir başarıya imza atan Minteks, yaratıcı tasarımı ve etkileyici sunumuyla dikkat çekerek sektördeki öncü iddiasını bir kez daha kanıtladı.

Minteks’in standı, modern ve şık konseptiyle fuar ziyaretçilerinden büyük ilgi görürken, tasarım gücü ve estetik anlayışıyla jüri üyelerinden tam not aldı. Marka, konfor ve zarafeti bir araya getiren yenilikçi yaklaşımıyla hazır giyim sektöründe de fark yarattığını bir kez daha ortaya koydu.

Ödül, İTKİB Fuarcılık A.Ş. adına İTKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan tarafından Minteks Yönetim Kurulu Üyesi Arda İrman’a takdim edildi. Minteks Yönetim Kurulu Üyeleri Irmak İrman Gazioğlu ve Arda İrman, fuarın, markanın ev tekstili sektöründeki köklü deneyimini hazır giyimle birleştirdiği önemli bir platform olduğunu belirterek,“Minteks olarak ilklerin ve yeniliklerin markası olma misyonumuzla sektöre yön vermeye devam ediyoruz. İlk kez katıldığımız IFCO’da ‘En İyi Stant’ ödülüne layık görülmek, doğru yolda olduğumuzun en büyük göstergesi. IFCO, bizim için sadece bir başarı değil, aynı zamanda yeni iş birlikleri için de önemli bir fırsat sundu. Markamızın giyim sektöründeki vizyonunu daha da genişletmeyi hedefliyoruz” dediler.

GLOBAL PAZARDA GÜÇLENİYOR

Fuarda Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte yer alan Proje Yöneticisi Belgin Uygur, Minteks’in giyim sektöründe de fark yaratmaya hazırlandığını vurgulayarak, “Özgün tasarımlarımız ve yenilikçi koleksiyonlarımızla büyük ilgi gördük. Pamuk ve keten kumaşlarla rahat giyim, plaj giyim ve modern nakış detaylarıyla zenginleştirilmiş ‘lounge wear’ konseptimiz ziyaretçilerden tam not aldı” dedi. Minteks’in uluslararası pazardaki büyüme stratejilerine de değinen İhracat Müdürü Tayfun Özçelik ise fuarın Minteks’e global pazarda yeni kapılar açtığını ve markanın dünya çapındaki bilinirliğini artırma yolunda önemli bir adım olduğunu söyledi.