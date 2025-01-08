Ev tekstili sektörünün önde gelen markalarından Minteks, uluslararası ev tekstili fuarı Heimtextil’de yeni koleksiyonlarını sergilemeye hazırlanıyor.BURSA (İGFA) - Havlu ve bornoz ürünleri başta olmak üzere plaj giyim, sabahlıklar ve modern ev giyim parçalarında yenilikçi tasarımların ön planda olduğu bu koleksiyon, dünya genelinden fuarı ziyaret eden müşterilerin beğenisine sunulacak.

Minteks Şirketler Grubu Başkanı Özkan İrman, 14-17 Ocak tarihleri arasında Frankfurt’da gerçekleşecek Heimtextil’in yılın ilk fuarı olması sebebiyle 2025 yılına güçlü bir başlangıç yapmayı hedeflediklerini belirtti. İrman, fuarla ilgili beklentilerini şu sözlerle dile getirdi: “Butik üretim anlayışıyla yenilikçi ürünlerimizi ziyaretçilerimizle buluşturuyoruz. Üretimimizin yüzde 70’ini ihraç eden bir firma olarak, standımıza gelen mevcut müşterilerimizle ilişkilerimizi geliştirmenin yanı sıra, yeni müşteri adaylarıyla tanışmayı ve uluslararası pazardaki etkimizi artırma vizyonuyla hareket ediyoruz.”

MODERN VE NOSTALJİK DOKUNUŞLAR

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni bir tema ile fuara hazırlanan Minteks, yaratıcı vizyonu ve tasarım estetiğini yansıtan koleksiyonlarıyla; şıklığı, nostaljiyi, dayanıklılığı ve modernizmi kusursuz bir uyumla harmanlıyor. Yeni koleksiyonlar; bornozlar, havlular, plaj giyim ürünleri, zarif saten sabahlıklar ve modern ev giyim parçalarından oluşuyor. Doğal dokular, ince işçilik ve uyumlu renk paletleriyle dikkat çeken tasarımlar hem günlük kullanım hem de özel anlar için ideal çözümler sunuyor. Her koleksiyon, kalite ve estetikten ödün vermeyen özgün bir yaklaşımla hayata geçiriliyor.

Ev tekstilinde yeni bir dönemin kapısını aralayan Minteks, Heimtextil 2025’te sektör profesyonellerini standını ziyaret etmeye; zamansız şıklık ve modern tasarım anlayışını bir araya getiren koleksiyonlarını keşfetmeye davet ediyor.