Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 25. Ulusal ve 8. Uluslararası Biyoistatistik Kongresiiçin Sakarya’ya gelen akademisyenleri Tarihi Çark, Adapazarı Ticaret Müzesi, Uzunçarşı gibi noktalarda tarihi bir tura çıkardı ve can dostların şifa bulduğuSokak Hayvanları GeçiciBakımevi’nde misafir etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehre gelen misafirleri en güzel şekilde ağırlamaya ve Sakarya’yı tanıtmaya devam ediyor.

Son misafirler ise 25. Ulusal ve 8. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi kapsamında Sakarya’ya gelen akademisyenler oldu.

Misafir eğitimciler Prof. Dr. Ünal Erkorkmaz, Prof. Dr. Cengiz Bal, akademisyen Işık Çiftçi Bal ve birçok isim şehrin farklı noktalarını keşfetti.

Akademisyenler Sakarya’nın tarihi ve kültürel alanlarını gezdi. Tarihi Çark, Adapazarı Ticaret Müzesi, Tarihi Uzun Çarşı ve Deprem Müzesi ziyaret edildi ve uzman rehberler misafirleri Sakarya’nın tarihinde yolculuğa çıkardı.

Heyet son olarak Büyükşehir’in Marmara’daki örnek projelerindenGeçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni gezerek can dostların şifa ve yuva bulduğu çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ziyaretlerden oldukça memnun kalan katılımcılar, Büyükşehir Belediyesi yetkililerine program için teşekkür etti.