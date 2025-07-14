Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Temmuz 2025’e kadar 500 bin ton mısır ithalatında yüzde4 0 gümrük vergisi uygulanacak.ANKARA (İGFA) - Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan karar, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar 500 bin ton mısır ithalatı için tarife kontenjanı açılmasını öngörüyor.

Karar kapsamında, GTİP 1005.90.00.00.19 pozisyonundaki mısır ithalatında gümrük vergisi yüzde 0 olarak uygulanacak.

Karar, 14 Nisan 2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar’a dayandırıldı. Ayrıca, Ticaret Bakanlığı’nın Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliği de aynı Resmi Gazete’de yayımlanarak, tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usulleri belirlendi. Tebliğ, ithalatın diğer mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleşeceğini ve Bakanlık’ın uygulamada ortaya çıkabilecek ihtilafları çözme yetkisine sahip olduğunu belirtti.

Tarife kontenjanının 1 Ağustos 2025 itibarıyla sona erecek ve gümrük vergisi oranı yeniden yüzde 130 seviyesine yükseleceği kaydedildi.