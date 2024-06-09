Mısır merkezli havayolu şirketi Air Cairo, İstanbul Sabiha Gökçen’e ilk uçuşunu gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) -Avrupa’nın en yoğun ilk 10 havalimanı arasında yer alan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, dünyanın turizm merkezlerini yeni rotalarla İstanbul’a bağlayarak küresel ağını genişletmeye devam ediyor.

Havalimanının yeni iş birliği kapsamında Mısır merkezli havayolu şirketi Air Cairo, İstanbul Sabiha Gökçen’e (İSG) ilk uçuşunu gerçekleştirmesi dolayısıyla su takı seremonisi ile karşılanan ilk Air Cairo uçağının yolcuları da terminalde çiçek ve çikolatalarla karşılandı. Air Cairo, Kahire (CAI) İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) seferlerini 109 koltuk kapasiteli Embraer E-190 LR'yi kullanarak her Perşembe ve Pazar günü haftada 2 kez düzenleyecek.

Havayolu şirketi önümüzdeki dönem uçuş frekansını haftada 5’e çıkarmayı hedefliyor.

“MISIR’IN KAPIDA VİZE UYGULAMASI YOLCU SAYISINI YÜZDE 57 ARTIRDI”

Air Cairo iş birliği ile ilgili açıklama yapan İSG CEO Vekili Kerem Maybek, geçen yıl Türkiye ve Mısır arasındaki stratejik iş birliği anlaşması kapsamında Türk vatandaşlarına uygulanan kapıda vize imkanı, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirdiğini söyledi. Kapıda vize uygulaması havalimanımızdan Mısır'a olan uçuşlarda önemli bir artışa neden olurken Nisan 2023 rakamlarına kıyasla Nisan 2024'te Mısır’a aylık yolcu sayısı yüzde 57 artışla 35 binden 55 bine yükseldiğini ifade eden Maybek, "Bu rakamları Mısır'daki 8. hattımız olan Air Cairo ile birlikte daha da artırmayı hedefliyoruz. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı olarak iki ülke arasındaki stratejik bağlantıları güçlendirmekten gurur duyuyoruz" dedi.