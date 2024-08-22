ODEON Tours, Mısır’daki büyüme planları çerçevesinde yeni merkez ofisine taşındı. 20 yılda Mısır’da 6 milyonu aşkın turisti ağırlayan ODEON Tours, yeni ofisiyle hizmetlerini daha da geliştirerek 2024 yılında 620 bin turisti Mısır’da ağırlamayı hedefliyor. İSTANBUL (İGFA) - Coral Travel Group bünyesinde yer hizmetleri alanında faaliyet gösteren ODEON Tours, grubun büyüme stratejisi çerçevesinde Türkiye’nin ardından en büyük ikinci destinasyonu olan Mısır'da yeni ofisini açılışını gerçekleştirdi. Yeni yatırımı kapsamında Hurghada kentinde bulunan mevcut merkez ofisini daha modern bir binaya taşıyan ODEON Tours, yeni ofisiyle birlikte gelişen ve büyüyen Mısır pazarında daha iyi hizmet vermeyi ve faaliyetlerini genişletmeyi planlıyor.

Mısır’da destinasyon hizmetlerine 2000’lerin başından beri Hurghada ve Sharm El Sheikh ofisleri açılarak başlayan ODEON Tours, yaklaşık 500 kişilik ekibi ve 100’ün üzerindeki araç filosu ile ülkede turizm sektörünün lider markaları arasında yer alıyor.

400'ün üzerinde otel partneriyle ve 20’nin üzerinde yerel ve uluslararası havayolu şirketiyle iş birliği yapan ODEON Tours, başta Hurghada, Sharm El Sheikh ve Sina Yarımadası olmak üzere Kahire, Luksor, İskenderiye ve Kuzey kıyı bölgesi olmak üzere Mısır'ın tüm turistik bölgelerinde iş ortaklarıyla birlikte farklı seyahat ve tatil deneyimi alternatifleri sunuyor. Şirket, faaliyet gösterdiği şehirlerde konuklarına 100’e yakın yerel tur alternatifine sahip. Zengin bir tarihe ve eşsiz bir doğaya sahip olan Mısır’da yılın 12 ayı düzenlenen turlar, Kızıldeniz'in maviliklerinden, Sina çölünün derinliklerine uzanan farklı tur alternatifleriyle konuklarına benzersiz bir deneyim yaşatıyor.

“MISIR’DA SAYGIN BİR YER EDİNDİK”

ODEON Tours Destinasyonlardan Sorumlu COO’su Ozan Somaklar, Mısır’daki faaliyetlerini ve hedeflerini şu sözlerle anlatıyor:

“1992 yılında Türkiye’de destinasyon hizmetleri alanında faaliyet göstermeye başlayan ODEON Tours bugün, 15 ülkeden tur operatörlerine Türkiye, Mısır, Tayland, BAE, İspanya, Yunanistan,Vietnam ve Tunus’da konaklama, karşılama, transfer, rehberlik ve tur hizmetleri veriyor. Mısır’da 20 yıllık deneyimimizle, kuruluşumuzdan bu yana 6 milyonu aşkın turist ağırladık. Verdiğimiz üstün hizmetle saygın bir yer edindik. Pazara öncülük eden şirketlerden biri haline geldik. Grubumuzun büyüme planları çerçevesinde Hurghada’da açtığımız yeni ofisimizle faaliyetlerimizi daha da geliştirerek 2024 yılında 620 bin turisti Mısır’da ağırlamayı hedefliyoruz.”