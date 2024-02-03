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Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği (MMMBD) Genel Merkezi ile MMMBD Keşan Şubesi işbirliği ile Vergi Düzenlemeleri Kapsamında Enflasyon Düzeltmesi konulu eğitim semineri düzenlendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda başlayan seminere; MMMBD Genel Başkanı Ercan Ceylan, MMMBD Edirne Şube Başkanı Cüneyt Keskin, MMMBD Keşan Şube Başkanı Ahmet Oğuz,İSMMMO Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, Eğitmen MMMBD Şişli Üyesi Yalçın Sütütemiz, Keşan Vergi Dairesi Müdürü Muzaffer Mengel ile faaliyet gösteren Mali Müşavir ve Muhasebeciler katıldı.

Törende ilk olarak konuşan Oğuz, katılanlara hoş geldiniz diyerek sözü Ceylan’a verdi.

Ceylan seminere katılanlara “Hoşgeldiniz” diyerek şunları söyledi. “Bildiğiniz gibi sürekli dijitalleşme ile değişmekte olan mesleğimiz her geçen gün önemli bir basamak atlamaktadır. 2005 yılı ve öncesine ait demirbaşların değerlendirilmesi, geçmiş yıllara ait kar ve zararları ile ilgili antacaklarını ben de merak ediyorum. Bu arada bazı konulara da temas etmek istiyorum. Tabi ki günümüzde savaşlar olmasın, masum insanlar ölmesin. Bu sebeple İsrail’i kınıyorum. Depremin yıldönümü 6 Şubat’ta gelecek, Mart ayında yerel seçimler var. Bu konuda duyarlı meslektaşlarıma deste verilmesi liyakatlı insanların seçilmesini, depremin öncelikli olarak programlarında yer alan yöneticilere oy verilmesini sizlerden talep ediyorum.”

Ceylan’dan sonra söz alan Keskin de konuşmasında şunları söyledi. “Değerli misafirler, değerli meslektaşlarım seminerimize hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sabah Uzunköprü de idik. Güzel bir seminer, güzel bir sunum oldu. Burada da güzel bir sunum olacağını tahmin ediyorum. Hocalarıma geldikleri ve bize katkıda bulundukları için çok teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de dernek başkanlarımıza bize bu imkanı sunup bize bu semineri hazırladıkları için. Arkadaşları 2003-2004 yıllarında bu semineri yapmıştık. Benim yaşlarımda ve benden büyük olan meslek mensubu arkadaşlarım bu semineri hatırlayacaklardır. Ama bu dönemde daha şanslıyız. En azından belki daha şanslıyız. Çünkü bilgisayarlaşma ve elektronikleşme anlamında daha iyi bir konumda olduğumuzu düşünüyorum. Gelişimiz eskiye göre daha da aratacak, bir noktaya temas etmek istiyorum. Arkadaşlar 2023 yılının enflasyon düzeltmesini yapacağız. Ama şu andaki yasa 2024 ve ertesi yıllarda her geçen dönemde enflasyıon düzletmesi yapılacak. Bu bizler açısından ciddi bir külfet olacak. Bunun çok zor olacağını düşünüyorum, bildiğim kadarıyla geçici dönemlerin enflasyon düzeltmelerinin yapılmaması şeklinde talepleri ve başvuruları var. İnşallah düşündüğümüz gibi olur.”

Keskin’den sonra da Mahmut Şahin yaptığı konuşmada öncelikle katılımcılara “Hoşgeldiniz” diyerek şunları söyledi:

“ Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Biraz gecikmeli geldiğimiz için özür dileriz. Sabırsızlıkla eğitimi ve hocamızı dinlemek istiyorsunuz. Zor bir 2023’ü geride bıraktık. Mesleki anlamda, ekonomik anlamda , siyasal anlamda ama 6 Şubat’ta yaşanan bir deprem gerçeği ile yüzleştik. 50 binin üzerinde yaşam kaybı oldu, bunların içerisinde de 100’ün üzerinde de sevgili dostlarımızı, arkadaşlarımızı, meslektaşlarımızı yitirdik. Bölgede ciddi derecede yıkımlar oldu. Teknoloji tamamıyla çöktü, ofisler yerle bir oldu. Biz şu andaki gibi konforlu alanlarda bu eğitimlerimizi verebiliyoruz, ama o bölgedeki arkadaşlarımız 8-10 m2 konteynerlerin içerisinde 6-7 tane meslek mensubunun bulunduğu bu alanlarda, teknoloji de daha tam anlamda çalışmıyor biliyoruz. Enflasyon düzeltmesi muhasebesine hazırlanmaya çalışıyorlar. Deprem bölgesinde hayatını kaybeden meslektaşlarımıza Allh’tan rahmet diliyorum. Hayatını sürdürmeye çalışan dostlarımız ve meslektaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ayrıca İnsanlık suçu işleniyor, İsrail’in Filistin halkına uyguladığı zulüm kabul edilebilir bir uygulama değil, kınıyoruz. Ama kınamaktan öte de tabi ki elimizden bir şey gelmiyor. Bu konuda siyasilerin dünya liderlerinin taşın altına ellerini koyması gerekiyor. Bu insanlık suçunu bir an önce bitirmeleri anlamında, güven ortamını sağlamaları anlamında onları göreve davet etmek istiyorum. Adrese dayalı bombalar patlatılıyor hemen hemen her gün takip etmeye çalışıyorum. İnsan olarak takip etmeye çalışıyorum. 20 bin diyorlar ama 30 bin üzerinde ölümün gerçekleştiğini biliyoruz. En acısı da 17 bin kadın ve çocuğun katledildiğini biliyoruz. Dünya siyasilerini barış ortamını sağlamaya davet ediyorum. Bugün bir eğitim çalışmasında yine sizlerle birlikteyiz. Sizlerle bundan önce de b salonlarda çokça eğitimlere katıldık.Bugün enfalsyıon düzeltmesi hepimizin merakla beklediği bir konu. Değerli Yalçın hocam birazdan hepimizi aydınlatacak. Ben de hocamızla birlikte eğitimlerde bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum, çünkü benim de kendi kafamda sorularım var”

Şahin’in konuşmasında sonra söz alan Sütütemiz de katılımcılara hıoşgeldiniz dedikten sonra “Enflasyon Düzetmesi” konulu seminer ve sunumunu gerçekleştirdi.

Program katılımcıuların sorularının cevaplandırılması ile sona erdi.