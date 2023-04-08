MMMBD (Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği) Keşan Şubesi’nin geleneksel iftar programı, önceki akşam gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / Keşan POSTASI (EDİRNE İGFA)

Bahçeköy’deki Sonkan Restaurant’ta düzenlenen iftara; Keşan Belediye Başkan Vekili Nehir Gergin, Başkan Yardımcısı Ali Ünal, Edirne SMMMO (Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası) Başkanı Cüneyt Keskin, MMMBD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi İsa Ekici, MMMBD Keşan Şubesi Başkanı Ahmet Oğuz ve mali müşavirler ile muhasebeciler katıldı.

Yemekte konuşan Ahmet Oğuz, iftara katılanlara teşekkür ederek şunları söyledi: “İki ay önce yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı, yaralılar da acil şifalar diliyorum. Allah böyle acıları bir daha bizlere yaşatmasın.

Ramazan ayı bereket ayıdır, birlik ve beraberlik ayıdır. Allah birlik beraberliğimizi daim etsin. Katıldığınız için her birinize teşekkür ediyorum.”

Oğuz’un ardından konuşma yapan İsa Ekici ve Nehir Gergin de Keşan’daki muhasebecilerin birlik beraberliğinin önemli olduğunu vurgulayarak, bu birliğin uzun yıllar sürmesi ve diğer sivil toplum kuruluşlarına da örnek olması temennisinde bulundu.

İftar programı yemeğin ardından sohbet eşliğinde sürdü.