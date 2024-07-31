Kullanımı her geçen gün artan mobil evler (tiny houselar); tek katlı yapıları, depremde yıkılma tehlikesi olmayan tasarımları, zeminden bağımsızlığı ve taşınabilir olması gibi özellikleriyle, depreme karşı riskleri en aza indiriyor.İZMİR (İGFA) - Son günlerde Balıkesir, Adana ve Çanakkale’de meydana gelen depremler hem Türkiye’nin deprem gerçeğini hem de geçmişte yaşanan yıkımları ve can kayıplarını tekrar akıllara getiriyor.

Yoğun nüfuslu bölgelerde yaşanan bu sarsıntılar, betonarme binaların güvenliği konusunda ciddi endişeler yaratıyor. Bu bağlamda, mobil evler (tiny houselar) güvenli bir barınma çözümü olarak öne çıkıyor.

Mobil evler; hafif yapıları ve tek katlı tasarımları ile deprem anında yıkılma riskini tamamen ortadan kaldırıyor.

Beton yapıların aksine daha esnek, dayanıklı ve hafif malzemelerden inşa edilen mobil evler, bu sayede sarsıntılara karşı çok daha dirençli oluyor. Zeminden bağımsız olan mobil evler, depremin şiddetinin daha az hissedilmesini sağlıyor ve can kaybı riskini de ciddi ölçüde azaltıyor. Ayrıca mobil evler, taşınabilir özelliği sayesinde, tehlikeli bölgelerden hızlıca taşınarak güvenli alanlara yerleştirilebiliyor. Doğal afetler sonrasında hızlı bir şekilde kurulabilen mobil evler, acil barınma ihtiyaçlarını karşılayarak depremzedelere güvenli ve sürdürülebilir bir yaşam imkânı da sunuyor. Elektrik, su ve arıtma gibi altyapı gereksinimlerini kolayca sağlayabilmesi, mobil evlerin acil durumlarda etkin bir barınma çözümü sunabilmesini sağlıyor.

Türkiye'de peş peşe yaşanan depremlerden sonra gündeme gelen güvenli barınma ihtiyacına karşı mobil evler; dayanıklı yapıları, esnekliği ve taşınabilir özellikleri ile bu ihtiyaca en iyi şekilde yanıt verebiliyor.

Afet öncesinde, afet sırasında ve afet sonrasında güvenli ve sürdürülebilir bir yaşam alanı arayanlar için mobil evler, sağlam ve pratik bir seçenek olarak öne çıkıyor. Mobil evlerin kullanımı arttıkça, toplumun deprem risklerine karşı daha bilinçli ve hazırlıklı hale gelmesi bekleniyor.

Tüm Mobil Ev Sanayicileri Dayanışma Derneği (TÜMEVSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yıldız, öncelikle; Balıkesir, Adana ve Çanakkale’de yaşanan depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini iletti. "Türkiye, deprem kuşağında yer alan bir ülke olarak geçmişte maalesef büyük deprem felaketleri, yıkımlar ve can kayıpları yaşadı" diyen Yıldız, "Bu acıların başlıca nedenleri arasında ise hiç şüphe yok ki depreme dayanıksız betonarme yapılar yer alıyor. Bu noktada, mobil evlerin sunduğu çözümlerin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Mobil evler; tek katlı yapıları ve hafif malzemelerden inşa edilmeleri sayesinde depremde yıkılma tehlikesi taşımıyor. Zeminden bağımsız yapıları ise sarsıntılara karşı daha esnek ve dayanıklı olmasını sağlıyor. Ayrıca taşınabilir olan mobil evler, tehlikeli bölgelerden hızlı bir şekilde güvenli alanlara yerleştirilebiliyor. Deprem gerçeği göz önünde bulundurulduğunda biz, TÜMEVSİAD olarak mobil ev ve hobi bahçesi sektörünün ilerlemesi adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Deprem riskine karşı güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanları sunan mobil evlerin bilinirliğinin artması, daha çok tercih edilmesi ve yaygınlaşması için elimizden geleni fazlasıyla yapacağız. Betondan, şehrin keşmekeşinden ve deprem tehlikesinden uzakta, doğa ile iç içe bir yaşam sürmek isteyen tüm vatandaşlarımızı mobil ev sahibi olmaya davet ediyorum” dedi.