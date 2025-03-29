Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ‘Mobil Kuaför’ aracı ile kuaför ve berber hizmetleri vatandaşın ayağına kadar gidiyor.MERSİN (İGFA) - Ramazan Bayramı öncesi mahalle mahalle gezen Mobil Kuaför aracının bir durağı da Akdeniz ilçesine bağlı Civanyaylağı Mahallesi ile Tarsus ilçesine bağlı Yunusoğlu Mahallesi oldu. Küçükten büyüğe hizmetten yararlanan vatandaşlar, merkeze gitmeye gerek kalmadan ihtiyaçlarını gideriyor.

Mobil Kuaför aracı, kuaför salonlarını aratmıyor

Mersin Büyükşehir’in 4 yıldır hizmet veren Mobil Kuaför aracı, şimdiye kadar mahallesinde kuaför ve berber hizmeti olmayan sayısız lokasyonda hizmet verdi. Binlerce vatandaşa ulaşılan hizmet kapsamında kadınlara saç kesimi, boya ve kişisel bakım hizmeti verilirken, erkeklere ise saç ve sakal tıraşı yapılıyor. Küçükten büyüğe tüm vatandaşların ilgi gösterdiği hizmet sayesinde vatandaşlar hem zamandan tasarruf sağlıyor, hem de ücret ödemek zorunda kalmıyor. Bir kuaför ve berber salonunda bulunması gereken tüm donanımın bulunduğu Mobil Kuaför aracına girenler memnuniyetle ayrılıyor.

Tukta: “Mobil Kuaför aracımızla mahalle mahalle geziyoruz”

Mobil Kuaför aracında kuaför olarak hizmet veren Neslihan Tukta; vatandaşların Mobil Kuaför hizmetinden çok memnun olduklarını, hem muhtarlardan hem vatandaşlardan gelen talepleri karşıladıklarını anlatarak, “Kadınlara saç boyası, saç kesimi ve kişisel bakım; erkeklere de saç ve sakal tıraşı hizmeti veriyoruz. Kadınlarımız bu hizmetten çok memnun. En çok boya talepleri oluyor. Kesim de aynı şekilde ilgi görüyor. Çocuklar da koşa koşa geliyorlar. Onlar da bayram öncesi saçlarını kestiriyor. Mobil Kuaför aracımızla mahalle mahalle geziyor ve tüm halkımızın ayağına kadar bu hizmeti ulaştırıyoruz” dedi.

Muhtar Toker: “Bu hizmet bayram öncesi çok güzel oldu”

Civanyaylağı Mahalle Muhtarı İsmail Toker, “11 ayın sultanı Ramazan Ayı’nda, hele de böyle bir zamanda bayram tıraşı çok iyi oldu. Vahap Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu hizmet kadınlar, çocuklar, amcalarımız, dayılarımız için bayram öncesi çok güzel oldu” diye konuştu.

Vatandaşlar Mobil Kuaför’den çok memnun

Vatandaşlardan Kezban Köksal, Mobil Kuaför hizmetinin özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar için çok önemli olduğunu belirterek, “Belediyemizin bize sunduğu Mobil Kuaför hizmetinden çok memnunuz. Mahallemiz çarşıya çok uzak. Böyle bir hizmet, bizim için çok kolaylık oluyor. Merkeze gitmek zorunda kalmıyoruz. Bu yüzden çok teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi. 12 yaşındaki Mustafa Akagündüz, “Mobil Kuaför mahallemize geldi. Bayram tıraşı ile yakışıklı olduk. Vahap Başkan’a teşekkür ederiz” derken, 10 yaşındaki Serpil Azrasu Örek, “Saçımı çok güzel yaptılar. Bayrama hazırlandım. Merkeze gitmemize gerek kalmadan arkadaşlarımın da saçlarını kestiler. Çok güzel olduk” diye konuştu.

Memnuniyetini dile getiren Mehmet Toker ise, “Bu hizmetleri köylere sunduğu için Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Biz de geldik tıraşımızı olduk. Mobil hizmet ayağımıza kadar geldi. Ne mutlu bize. Şimdiden iyi bayramlar” ifadelerine yer verdi.

Mobil Kuaför, bayram öncesi karış karış hizmet ulaştırıyor

Özellikle kırsal mahalleleri dolaşarak kuaför ve berber hizmeti sınırlı olan mahallelerde vatandaşların bu ihtiyacını karşılayan mobil kuaförün bir diğer durağı da Tarsus ilçesine bağlı Yunusoğlu Mahallesi oldu. Vatandaşlar bayram öncesi kuaför ihtiyaçlarını Büyükşehir'in uzman personeline emanet ettiler.

Muhtar Gökler: “Başkanımız sayesinde köyümüze zaten pek çok hizmet geliyor”

Yunusoğlu Mahalle Muhtarı İzzet Gökler, Büyükşehir’in böyle bir hizmet sunmasından dolayı hem muhtarlık hem de mahalleliler olarak memnun olduklarını söyleyerek, “Bayramdan önce böyle bir hizmet yapıldığı için teşekkür ediyorum. Köyümüz bugüne kadar böyle bir hizmet görmedi. Başkanımız sayesinde köyümüze zaten pek çok hizmet geliyor” dedi.

Yunusoğlu Mahalle sakinlerinden Zekiye Hamandar, “Mobil Kuaför aracı buraya geldiği için çok memnunum. Saçımı kestiriyor ve boyatıyorum. Her şeyi yaptırıyorum. Geldikleri için iyi hissediyorum” şeklinde konuştu.

Hizmetten memnuniyet duyan başka bir vatandaş Nesimi Günsoy da “Şu yaşıma kadar ben böyle bir hizmet görmedim. Başkanımız Vahap Seçer geldiğinden beri hiçbir şeyden yoksun değiliz” dedi.