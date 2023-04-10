Ankara Halk Ekmek Fabrikası tarafından, zorlu ekonomik koşullarda vatandaşın bütçesine destek olmak için başlatılan uygun fiyatlı et satışı Ramazan ayında da devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin uygun fiyatla ürünlere erişimi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Ankara Halk Ekmek Fabrikası tarafından 1 Şubat tarihinde başlatılan uygun fiyatlı beyaz ve kırmızı et satışları Ramazan ayında da Başkentlilerin yoğun ilgisiyle devam ediyor.

RAMAZAN AYI SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Başkent Mobil Market aracı Ramazan ayı sonuna kadar Başkentin ilçelerini gezmeye devam edecek.

11.00-16.00 saatleri arasında hizmet veren Başkent Mobil Market 10-14 Nisan tarihlerinde Evren, Şereflikoçhisar, Balâ, Etimesgut, Çayırhan, Çubuk, Akyurt, Kalecik ve Pursaklar ilçelerinde olacak. Mobil marketin programına sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.