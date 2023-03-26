Mersin Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinin ardından elini deprem bölgesindeki vatandaşların omzundan çekmedi. Barınmadan gıdaya, eğitimden sağlık hizmetlerine kadar depremden etkilenen vatandaşların yanında olan Büyükşehir, Ramazan Ayı’nda da Mobil Mutfak Tırı ile yemek hizmeti vermeyi sürdürüyor.MERSİN (İGFA) - Mobil Mutfak Tırı Malatya’nın Yeşilyurt ilçesindeki çadırkentte iftar menüsü çıkarıyor. Ramazan’ın 2. gününde Malatya’yı ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu depremzedelerle düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu Malatya’da iftar yaptı

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın Genel Başkanları ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte depremin ardından yıkımların olduğu Malatya’yı ziyaret etti. Kente gelen 6 lider, incelemelerde bulunarak depremzedeler ile görüştü. CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve diğer liderler ardından düzenlenen iftar programına katıldı. İftar çadırında kurulan sofralarda depremzedeler ile birlikte yemek yiyen liderler, vatandaşlarla sohbet etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Mobil Mutfak Tırı’nda pişen yemekler de düzenlenen iftar programında sofralara aş oldu.

Ramazan boyunca Malatya’da tencereler kaynayacak

Deprem felaketinin olduğu ilk günden yola çıkan Mobil Mutfak Tırı, büyük yıkımların olduğu birçok bölgede depremzedelere hizmet verdi. Samandağ’ın ardından Adıyaman’da 3 öğün yemek çıkartılan Mobil Mutfak Tırı, hafta başında Malatya’ya park etti. Günde ortalama 1500 kişilik iftar menüsü çıkartılan Mobil Mutfak Tırı, Yeşilyurt ilçesi Bağlar Mahallesi Aybakan Caddesi’nde yer alan çadırkentte hizmet veriyor.