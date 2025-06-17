Mobil numara taşımadaki liderliğini sürdüren Türk Telekom’a son bir yılda 5 milyonun üzerinde müşteri numarasını taşıdı.İSTANBUL (İGFA) - Türk Telekom, numara taşıma pazarında en çok tercih edilen operatör oldu.

Fiberdeki uzmanlığını mobil alana taşıyarak ‘Fiber Mobilite Çağı’nı başlatan Türk Telekom’a son bir yılda 5 milyondan fazla müşteri numarasını taşıdı.

Müşteri deneyimini iyileştirmeye yönelik stratejilerin somut sonuçlar verdiğinin altını çizen Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, Türk Telekom olarak tüm iş kollarımızda insanı merkeze alan bir yaklaşımla hareket ederken müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, onlara en doğru ve etkili çözümler sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Mobil alanda gösterilen güçlü performans ve numara taşıma pazarındaki liderliği de altyapı yatırımları, müşteri odaklı stratejiler ve sundukları yenilikçi çözümlerin bir ürünü olduğunu ifade eden Zeynep Özden, "Son 1 yılda 5 milyondan fazla müşterinin numarasını Türk Telekom’a taşıması da sunduğumuz deneyimin kalitesini ve müşterilerimizin bize duyduğu güveni açıkça gösteriyor. Mobil numara taşıma pazarında en çok tercih edilen lider operatör olarak, her temas noktasında müşteri deneyimini sürekli olarak geliştirerek memnuniyet skorlarımızı istikrarlı biçimde artırmayı ve kapsayıcı hizmet anlayışımızla mobildeki güçlü büyüme ivmemizi sürdürmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.