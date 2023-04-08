İzmir'in Karabağlar ilçesinde Sürdürülebilir Tasarım kapsamında “Atma, Onar, Yeniden Kullan” atölyesi gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar Belediyesi'nin İzmir Marangozlar ve Mobilyacılar Odası (İZMOD) işbirliğiyle yaşama geçirdi Mobilya Akademi, mobilya sektörünü desteklemek amacıyla yoğun şekilde çalışmalarına devam ediyor. Ülkemize ve dünyaya Karabağlar Mobilyası’nı tanıtmak, nitelikli ara eleman yetiştirmek amacıyla kurulan Mobilya Akademi, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda açtığı eğitim programlarının yanı sıra toplumu bilinçlendirmek için sürdürülebilir tasarım atölyeleri de düzenliyor.

Bu kapsamdaki “Atma, Onar, Yeniden Kullan” atölyesine, farklı meslek gruplarından 50’ye yakın yurttaş katıldı. Katılımcılar 2 bölümden oluşan atölyede, bir mobilyanın dönüşümü konusunda bilgi alarak uygulama gerçekleştirdiler. Üniversiteler koordinatörlüğünü KENTTE-İZ Platformu'nun yaptığı atölyede öğrenciler, mobilyaların onarılıp yeniden kullanıma sunulmasının yöntemleri üzerine çeşitli fikirler geliştirdiler.

Atölyenin ilk bölümünde mobilya tekstili ve iç yapısında kullanılacak malzemeler konusunda bilgi alan katılımcılar, eğitmen ve deneyimli mobilya ustası Kadir Kadeh’le birlikte atık kumaş ve süngerleri yeniden dönüştürdüler. Aynı zamanda dikiş makinesini kullanmayı öğrenip, uygulama yaptılar.

2. bölümde de mobilya ustası Mert Trak’ın atölyesinde mobilyalarda kullanılan ağaç çeşitlerini ve eskiyen mobilyaların nasıl tamir edilip onarılacağı konusunda uygulama olanağı buldular. Çalışma sonunda en az 30 yıllık bir İskandinav modeli koltuk yeniden kullanıma hazır hale getirildi.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, doğaya saygıyı temel alan “Sürdürülebilir Tasarım Atölyesi”'nin herkese açık olduğunu vurgulayarak, “İlçemiz ekonomisinin lokomotifi konumundaki mobilya sektörümüzü desteklemek amacıyla kurduğumuz Mobilya Akademi, açıldığı ilk günden bu yana yoğun ilgi görüyor. Atacağımız yeni adımlar ve çalışmalarla, bu sektörü ve mobilyacı esnafımızı desteklemeye devam edeceğiz” dedi.