Türkiye’nin ihracatta yıldız sektörleri arasında yer alan, 2024 yılında 3,5 milyar dolar dış ticaret fazlası veren mobilya sektörü, dünyanın en büyük 5 ihracatçısından biri olmak için arı gibi çalışıyor.İZMİR (İGFA)- 2024 yılında Suudi Arabistan, Fas ve Hindistan’a düzenlediği sektörel ticaret heyetleriyle 55 Türk firmasının, 158 ithalatçı firmayla 787 ikili iş görüşmesi yapmasını organize eden Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 2025 yılında Irak ile başladığı pazarlama çalışmalarına Mayıs ayında Suudi Arabistan, Haziran ayında Amerika Birleşik Devletleri, yılın ikinci yarısında Senegal-Gana, Hindistan ile devam edecek.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, sektörel ticaret heyetleri yanında Hindistan, Suudi Arabistan, Irak, Güney Afrika ve Fas’tan önemli alıcıları kapsayan Alım Heyeti Organizasyonlarıyla ithalatçıları Türkiye’de ağırlamak için hazırlık yaptıklarını dile getirdi.

Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi üyeleriyle bir araya gelen Gürle, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Sektörel ticaret heyetleri ve alım heyetleri dışında Ege Bölgesi’nin mobilya ihracatını artırmak için Ticaret Bakanlığı’nın destek verdiği, firmaların kümelenerek yetkinliklerini artırdıkları Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Projelerini önemsediklerini paylaşan Gürle, “2024 Mart ayında 34 firma katılımıyla yeni “Aegean Furniture” UR-GE Projemiz Ticaret Bakanlığımızca onaylandı ve faaliyetlerine başladı. Pazar araştırma yöntemleri, Marka yönetimi ve markalaşma stratejileri eğitimleri verildi, dijital pazarlama eğitimi ise bu ay içerisinde verilmiş olacak, Sektöre ve ihtiyaçlara göre proje paydaşlarına yönelik eğitimlerimiz devam edecek. Aynı şekilde Hedef Pazar ve Müşteri Bulma danışmanlığı firmaların özelinde alınarak yine ihracat paylarının artması amaçlanacak. Aegean Furniture URGE projesi kapsamında Eylül ayında Furniture China fuarını ziyaret edeceğiz” diye konuştu.

Mobilya sektöründe katma değeri artırmak için genç tasarımcıların tasarımlarını ortaya koymaları için yeni kulvar açmak için Ezber Bozan Tasarım Yarışması'nı 2025 yılında 5. kez düzenleyecekleri bilgisini paylaşan Başkan Gürle, bu yılki temanın EKO-TASARIM olarak belirlendiğini, bu tema ile gerçekleştirilecek beşinci yarışma, çevre dostu, sürdürülebilir ve yenilikçi tasarımları teşvik etmeyi amaçladıklarını söyledi. Yarışmacılardan, tasarımlarını geliştirirken, insan, ekipman ve yaşam alanı arasındaki ilişkiyi değerlendirerek, teknolojiden faydalanarak, çevresel etkileri en aza indiren çözümler sunmalarını beklediklerini ifade eden Gürle, "2024 yılında dereceye giren 4 yarışmacımızı mobilya sektörünün tasarımla buluştuğu en önemli fuarlardan olan Salone Del Mobile fuarına götüreceğiz Nisan ayında, Bu fuarla eş zamanlı olarak şehrin her noktasında Tasarım Haftası düzenlenmekte, yarışmacılarımız aynı zamanda bu süreci de deneyimlemiş olacaklar. Daha önceki yarışma finalistlerini burslu olarak yurtdışında eğitim almaya göndermiştik, yine dereceye giren Rana Çöllü bu sene dünyanın en önemli tasarım okullarından olan Naba Nuova Accademia di Belle Arti okulundan kabul alarak eğitimine başladı" diye konuştu.