Payten'in iştiraklerinden olan ve stratejiden geliştirmeye kadar 360 derece hizmet veren yazılım şirketi Mobven'in staj programı başladı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'de ve yurt dışında sanal POS altyapısı sağladıkları 27 banka ve 45 binden fazla üye işyeriyle ülkemizin en büyük online ödeme altyapısını yöneten Payten Türkiye'nin iştiraklerinden Mobven'in “Mobven Genç Yetenek 2023” staj programı başladı.



Müşterilerine stratejiden geliştirmeye kadar 360 derece hizmet veren yazılım şirketi Mobven'in bu staj programı ile şirketin ihtiyaçları kapsamında nitelikli ve uygun adayların henüz okul dönemindeyken seçilip yine şirket bünyesinde görevlendirilmesi hedefleniyor.

“Geleceğinize Ulaşmak için En Hızlı Yol” sloganıyla hayata geçirilen genç yetenek programı, sıradan bir staj programı olmanın ötesinde geniş katılımcı kitlesi ve bootcamp yapısı ile de dikkat çekiyor. Türkiye'de yazılım iş gücünün yetişmesine önemli katkıda bulunan bu program kış ve yaz dönemi olmak üzere yılda iki defa düzenleniyor ve eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlayan adaylar tam zamanlı olarak şirket içerisinde istihdam ediliyor. İlki geçen yıl gerçekleştirilen programa bugüne kadar toplam 5 bine yakın başvuru yapılırken 100'e yakın kişiye eğitimler verildi ve 14 kişiye iş teklifinde bulunuldu.

Üniversitelerin bilişim ve bilgisayar bölümleri başta olmak üzere mühendislik fakültelerinde okuyan son sınıf üniversite öğrencilerine ve yeni mezunlara açık olan programa Mobven LinkedIn sayfası üzerinden başvurular yapılabiliyor.

Programla ilgili bilgi veren Mobven İnsan Kaynakları Müdürü Sezin Kızılkaya, “Yazılım dünyasına yeni yetenekleri kazandırmak amacıyla Türkiye çapında düzenlediğimiz bu programda katılımcılar uzaktan eğitim imkânlarından da faydalanabiliyor. Programa katılmaya hak kazananları İstanbul'da yüz yüze düzenlediğimiz bir tanışma etkinliği ile ağırlıyoruz. Bu buluşmamızda tüm katılımcılarımız, yöneticilerimizin sunumları ile bilgilendirilirken kendileri ile yüz yüze tanışma imkânını da buluyorlar. Sonrasında iki aylık eğitim süreci boyunca katılımcılar, kendilerine atanan mentorları ile eğitim programını takip edip gerçek projeler ışığında yazılım öğrenme fırsatı buluyor. Katılımcılar kendilerine verilen bitirme projesini tamamlayarak program sonunda bu projelerini sunuyor. Yapılan değerlendirmeler neticesinde birlikte tam zamanlı olarak çalışacağımız yol arkadaşlarımızı belirleyerek kendilerine teklifte bulunuyoruz.” dedi.