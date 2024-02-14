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Hazırgiyim ihracatçıları, ana ihraç pazarı Avrupa’daki durgunluk, Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı belirsizlik, yurt içinde finansmana erişim sıkıntısı, işçilik/enerji maliyetlerindeki artışlar nedeniyle 2023 yılını Türkiye geneli ve EHKİB özelinde geçen yıla kıyasla yüzde 9 düşüşle kapattı.İZMİR (İGFA) - Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Seray Seyfeli ve Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Çağlar Bağcı, 2023 yılı değerlendirmesi ve 2024 yılı ajandasını, önümüzdeki döneme dair hedeflerini basın toplantısında açıkladı.

2023 YILI SEKTÖRÜMÜZ İÇİN ZOR BİR YIL OLDU

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, “Türkiye geneli hazır giyim sektöründe 2023 yılında 19,2 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. EHKİB 2023 ihracatımız ise 1 milyar 340 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2023 yılını Türkiye geneli ve EHKİB özelinde geçen yıla kıyasla % 9 düşüşle kapattık. 2023 yılı sektörümüz için zor bir yıl oldu. Ana ihraç pazarımız Avrupa’daki durgunluk, Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı belirsizlik, yurt içinde finansmana erişim sıkıntısı, işçilik/enerji maliyetlerindeki artışlar bizi zorladı. Maliyet artışları nedeniyle rakiplerimize göre pahalı kaldığımız için müşteriler gitmeye başladı. Giden müşterinin yerine yenisini bulmak kolay olmuyor. İş verene ödenen asgari ücret desteğinin 1400 TL’ye çıkarılması istihdama ve üretime olumlu katkı sağlar.” dedi.

BU ZORLUKLARIN 2024’ÜN İLK YARISINDA DA İŞLERİMİZİ OLUMSUZ ETKİLEYECEĞİNİ TAHMİN EDİYORUZ

2023’ten devam eden problemlerle yeni yıla başladıklarını vurgulayan Başkan Sertbaş, “Yüksek enflasyonun henüz kontrol altına alınamamış olması, dış talepte bir artış olmaması 2024’ün de kolay bir yıl olmayacağını gösteriyor. İhracatımızın %60’ını yaptığımız ana pazarımız AB’de resesyonun etkisi nedeniyle talep yetersizliği devam ediyor. Talebin düşük kalması üretimi de olumsuz etkiliyor.

Kapasite kullanım oranımız %84’lerden yüzde %76,4 seviyelerine gerilemiş durumda. Ayrıca, 2023 yılı ekim ayında iplik, kumaş, hazır giyim ürünlerinin ithalatına getirilen yüzde 10’luk ilave gümrük vergisi kararı biz hazır giyim ihracatçıları için durumu daha da zorlaştırdı. Bu zorlukların 2024’ün ilk yarısında da işlerimizi olumsuz etkileyeceğini tahmin ediyoruz.” diye konuştu.

2024 YILINDA GEÇEN SENEYİ YAKALAMAYI ÇALIŞACAĞIZ: 1 MİLYAR 350 MİLYON DOLAR İHRACAT HEDEFLİYORUZ

Burak Sertbaş, sektörde işlerin yolunda gitmesi halinde toparlanmanın yılın son çeyreğinde olmasını beklediklerini söyledi.

“Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektör Kurulu olarak yıl sonu ihracat hedefimizi 20 milyar dolar olarak belirledik. Genel ekonomik konjonktür, dış talep yetersizliği maalesef ihracat rakamlarımızı da yansıyor. 2024 yılı ocak ayı rakamları açıklandı ihracatımızda düşüş maalesef devam ediyor. Düşüş oranımız Türkiye genelinde bölgemize kıyasla daha fazla. Ocak ayını geçen yılla kıyasladığımızda ise, Tr genelinde ihracatımız azalarak 1,4 milyar dolar, EHKİB ihracatımız ise %2 azalarak 113 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2024 yılında geçen seneyi yakalamayı çalışacağız. Bu sene 1 milyar 350 milyon dolar ihracat hedefliyoruz. İhracatımız şu an iyi gitmiyor ama diğer taraftan Türkiye’nin en katma değerli ihracat yapan sektörleri arasındayız. Kilogram başına ihracat birim fiyatımız Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde. KG başına ihracat birim fiyatımız; TR geneli ihracat kg fiyatı 15 dolar/kg, EHKİB ihracat kg fiyatı: 21 dolar/kg.”

MESLEĞİM GELECEĞİM PROJESİ

Meslek liselerinin nitelik, kalite ve popülerliğini artırmak için “Mesleğim Geleceğim” projesini başlattıklarının altını çizen Sertbaş sözlerine şöyle devam etti:

“Bu proje kapsamında İzmir genelinde 10 meslek lisesini, gönüllü üye firmalarımızla eşleştirerek bu liselere malzeme, kumaş, okuldaki çeşitli makineler için bakım onarım desteği sağlıyoruz. Katma değerli ihracat yapmanın, küresel rekabette rakiplerden bir adım öne geçmenin yolu tasarımdan geçiyor. Bugün sektörümüzün tasarım gücü sayesinde ülkemizin en katma değerli ihracat yapan sektörleri arasındayız.”

AVRUPALI MARKALAR VE HAZIRGİYİM KURULUŞLARINDAN OLUŞAN CLOTH İSİMLİ KÜME BÖLGEMİZİ ZİYARET ETTİ

Başkan Sertbaş, “Danimarka Konsolosluğu ile işbirliğimiz kapsamında Ekim 2023’te Avrupalı markalar ve hazırgiyim kuruluşlarından oluşan CLOTH isimli küme bölgemizi ziyaret ederek üreticilerimiz ile sürdürülebilir üretim üzerine temaslarda bulundu. Delegasyon Türkiye'de tekstil alanında sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi konusunda yeni bilgi ve anlayışları öğrenmeyi, yeni bağlantılar kurma amacıyla ziyaret gerçekleştirdi. 22 firmanın katılımıyla yürüttüğümüz Hazırgiyim Sektöründe Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi URGE Projemizi bu yıl sonuçlandırdık. Projemizin kapanışında katılımcı firmalarla birlikte 2-6 Nisan 2023 tarihlerinde sürdürülebilirlik anlamında önemli çalışmalar yürüten İsveç’e yönelik bir inceleme gezisi düzenledik. Firmalarımızın sürdürülebilir üretime hazırlık yolunda takip etmesi gereken süreçleri anlatan bir el kitabı hazırlıyoruz.” dedi.

MAYISTA BİR GRUP İTALYAN ALICIYI İZMİR’DE AĞIRLAMAYI PLANLIYORUZ

2024’ün ilk dış Pazar faaliyetini Munich Fabric Start the Source fuarına 10 firmayla katılarak gerçekleştirdiklerini açıklayan Burak Sertbaş, “Ana pazarımız Avrupa’da talep hala istediğimiz seviyede değil, ama en büyük pazarlarımızda gerçekleşen uluslararası fuarlara düzenli katılım sağlamamız oldukça önemli. MFS the Source fuarının ikincisi eylülde düzenlenecek o fuarda da yer almak için gerekli hazırlıklara başlayacağız. Geçen hafta düzenlenen PV Manufacturing Paris fuarımızı bitirdik. Birlik olarak 2.fuarımızı da tamamladık. PV Paris fuarından firmalarımız genel olarak memnun. Temmuz ayında bu PV Paris fuarının ikincisi gerçekleşecek orada da Birlik olarak yerimizi alacağız. İtalya Alım Heyeti: Bir sonraki faaliyetimiz ise mayısta bir grup İtalyan alıcıyı İzmir’de ağırlamayı planlıyoruz.” dedi.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI'NIN KÜMELENME DESTEK PROGRAMI

Başkan Sertbaş, “Kuzey ülkeleri, İngiltere ve hedef pazarlarımız arasında yer alan ABD’ye yönelik yeni yılda projeler geliştirmeyi planlıyoruz. Bu pazarlara yönelik ilgili kurumlarla temaslarımız sürüyor. Sürdürülebilir ve sorumlu üretim anlayışımızı 2024 yılında da devam ettireceğiz. Sektörün AB Yeşil Mutabakatı gerekliliklerine uyum sağlaması için gereken operasyonel çerçevenin belirlenmesi, sektörün mevcut durumunun değerlendirilmesi, gelişim alanlarının tespiti ve bu doğrultuda sektörel stratejilerin oluşturulması gerekliliği üzerine çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız doğrultusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Kümelenme Destek programına EHKİB olarak 38 firma ve 6 partnerle birlikte başvuruda bulunduk ve olumlu bir dönüş bekliyoruz.” diye konuştu.

EİB MODA TASARIM YARIŞMASI 18’İNCİ KEZ DÜZENLENİYOR

Interreg NEXT Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı için hazırlıklara başladıklarını söyleyen Sertbaş, Mart ayı projeye başvurmayı hedeflediklerini açıkladı.

“Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Interreg NEXT MED Programı 1. çağrısı, önemli bir bütçe ile sınır ötesi işbirliği projelerini destekleme fırsatı sunmakta ve Akdeniz bölgesinde sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Akdeniz ülkelerindeki işbirliği kuruluşlarımızla partnerlik konusunda temaslarımız sürüyor. Bu yılın ikinci çeyreğinde yetenekli gençlerin sektörümüze kazandırılması amacıyla moda tasarım yarışmamızı “Analog” temasıyla 18.kez düzenleyeceğiz. Yarışmamıza 230 başvuru aldık. Sektörümüze kalifiye personel kazandırılması, başarılı gençlerin tekstil mühendisliğini tercih etmesini sağlamak üzere yola çıktığımız ve büyük yol aldığımız Tercihim Tekstil Mühendisliği projemizin tanıtımına devam edeceğiz.”

AVRUPA TÜRKİYE’DEN STABİL BİR EKONOMİ BEKLİYOR

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Seray Seyfeli, “Pazar kaybı 2024’de devam edecek. Yaklaşık 4 sezon başka ülkelerle çalışan müşteriyi geri döndürmemiz gittikçe zorlaşıyor her şey iyi gitse bile 2025 yılının sonunda ancak toparlanma başlayabilir. Avrupa ekonomisindeki olumsuzluklar müşteriler de fiyat baskısına sebep oluyor. Üretici olarak artan maliyetler ve azalan gelirler karşında dayanacak çok fazla gücümüz kalmadı. Avrupalı müşteriler Türkiye’den stabil bir ekonomi bekliyor fakat uzun süren ekonomik sıkıntılar karşında kayıpların devam etmesi kaçınılmaz. Ege Bölgesi olarak tasarım ve sürdürülebilirlikte çok iyiyiz. Avrupa standartlarının çok üstünde iş yapan firmalarımız var. Biz katma değerli işler yapmalıyız. Teknik giyime yönelinebilir.” diye konuştu.

ÜLKEMİZİN GELİŞMESİ İÇİN ARTIK BUNDAN DAHA DÜŞÜK BİR ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ İÇİNDE DEĞİLİZ

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Çağlar Bağcı, “Net asgari ücret geçtiğimiz senelerde 300 dolar civarındayken şu an 550 dolar seviyesinde. Sektörümüzün en büyük gider kalemi olan işçiliğin bu denli artması tabii ki bizi çok zorluyor. Ancak ülkemizin gelişmesi, insanımızın biraz da olsa refah içinde yaşaması için artık bundan daha düşük bir asgari ücret beklentisi içinde değiliz. Hazırgiyim sektörü Türkiye’nin en önemli istihdam deposu sektörüdür. Bu zorluğu aşmak için katma değeri yüksek, tasarım, inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı üretim yapmamız gerekliliği ortadadır. Sektörümüzü ve kendimizi hızla bu değişime adapte etmek zorundayız. Süveyş kanalı krizi Türkiye’ye bir kısım Uzakdoğu siparişlerinin kaymasına neden olsa da bu sadece kısa vadede bir fayda sağlayacaktır. Türkiye'de dönüşüme en iyi adapte olacak olan sektör hazırgiyim sektörüdür. Bunu en hızlı şekilde tamamlayıp bu zor zamanları kalıcı olarak geride bırakmak en önemli hedefimiz” dedi.