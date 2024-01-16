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Çalışan Gazeteciler Haftası'nda düzenlenen Magazin Gazetecisi Sedat Sarıkaya'nın organize ettiği Altın Orkide Müzik Medya Ödül gecesinin ilkine toplamda 100 kişi katıldı ve 60 kategoride alanında başarılı isimler ödüllendirildi.İSTANBUL (İGFA) - Moda denince akla ilk gelen firma TG Yagash yaptığı çalışmalarıyla ödül almaya hak kazandı. "Yılın En İyi Çıkış Yapan Haute Couture Markası" ödülüne layık görülen TG Yagash firması Ödül alma heyecanını yaşadı.Törene oldukça şık gelen Gürcü tasarımcılar Tornike Dzavashvili ,Giorgi Bagaturia davetlilerin oldukça beğenisini kazandılar. Kısa bir konuşma yaptılar ve davetliler tarafından ayakta alkıslandılar.

Ödül gecesinde Ünlülerin iletişim danışmanı Özgür Aras , Ünlü Radyocular Mine Ayman , Michael Kuyucu, Fatih Bulut , Ünlü Fenomen Ytl Osman, Yeşilçam'ın usta ismi Nil Ünal ,Tuğba Ünal , Mor Narpın, Şair Murat Selçuk Katıoğlu, Ünlü Yönetmen Buğra Karacam Ve Ceybesk , Hatiç Gibi ünlü isimler vardı. Şenol İpek ve Esinyum sunumuyla muhteşem geçen gecede Dj Gürkan Şaşmaz çaldığı şarkılar ile geceye renk kattı.