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Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, DESOB ve Dicle Üniversitesi işbirliğiyle “Geçmişten Geleceğe Yöresel Kıyafetler ve Moda Tasarım Yarışması” yapıldı.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kültürel devamlılığın sağlanması ve yerel motiflerin korunması amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Esnaf ve Sanatkâr İşleri Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde, kentte faaliyet gösteren il genelindeki terziler ile Büyükşehir Belediyesi DİSMEK kursiyerleri arasında yarışmada düzenlendi.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılan yarışma, renkli görüntülere sahne oldu.

Geleneksel ve modern çizgilerin harmanlandığı yarışmada, arasında karpuz tasarımının da bulunduğu birçok kıyafet sergilendi.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su’nun eşi Zeliha Su’nun da bulunduğu jüri, 23 yarışmacının tasarımlarını değerlendirdi. Yeteneklerini sergileyen yarışmacılar, izleyenlerin beğenisini kazandı.

Dereceye girenler ödüllendirildi

Yarışmada Emel Kaya birinci, Emrah Çakmak ikinci, Fatma Öken üçüncü, Hasan Kaya dördüncü oldu.

Dereceye giren tasarımcılara ödüllerini takdim eden jüri üyeleri, onları tebrik etti.

Programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Abdullah Çiftçi’nin eşi Meryem Çiftçi, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç’un eşi Meral Karakoç, Esnaf ve Sanatkar İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Salduş’un eşi Sultan Berna Salduş jüri üyesi yarışmacıların aileleri ve vatandaşlar da izleyici olarak katıldı.