Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu tarafından Türkiye Şampiyonası ve Ulusal Sıralama 1. Ayak Yarışları Ankara’da gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - Eryaman Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde yapılan organizasyon büyük heyecana sahne olurken, 4 sporcuyla şampiyonaya katılan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 3 altın, 1 bronz madalya kazandı. 25-27 Mart 2023 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nın ilk gününde U17, U19, gençler ve açık yaş kadınlar yarışları yapıldı. 41 sporcunun katıldığı yarışlar sonunda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün Avrupa şampiyonu sporcusu Eda Özrodop, U17 yaş kategorisinde altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. Organizasyonda mücadele eden bir başka Bursa Büyükşehir Belediyesporlu sporcu Selin Eyüpoğlu ise gençler kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

4 MADALYA ALDILAR

Şampiyonanın ikinci gününde ise U17, U19, gençler ve açık yaş erkekler yarışları gerçekleştirildi. 49 sporcunun katıldığı yarışların ikinci gününde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları 2 altın madalya kazandı. Şampiyonada U19 erkekler kategorisinde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Erkan Altunay, zirveye çıkarak Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Yarışlarda yer alan bir başka Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Muhammet Emir Kurtulan da U17 erkeklerde altın madalya kazandı. Bu sonuçla 4 sporcuyla şampiyonaya katılan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 3 altın, 1 bronz olmak üzere organizasyonu 4 madalyayla tamamladı.