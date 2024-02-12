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AK Parti Kocaeli Gençlik Kolları tarafından organize edilen ‘Modifiyeli Araçlar Buluşması’ etkinliğine 100’ü aşkın modifiyeli araç ve sahipleri katıldıKOCAELİ (İGFA) - AK Parti Kocaeli Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ‘Modifiyeli Araçlar Buluşması’ etkinliğine yüzlerce modifiyeli araç tutkunu akın etti. Gün boyu süren etkinlik adeta görsel şölene dönüştü.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN VE TUUTŞ’DA KATILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Cumhurittifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş bu renkli anlarda gençleri yalnız bırakmadı. Farklı renk ve modellerle araçların sergilendiği etkinlikte drift yapan sürücüler izleyenleri heyecanlandırdı.

“BU BİR TUTKU”

AK Gençler olarak ilk defa böyle bir etkinlik üstlendiklerini söyleyen AK Parti Kocaeli Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan, “Şehrimizin her köşesinden gelen araçlarla etkinlik alanımız doldu taştı. Bu etkinliklerde de görüldüğü gibi otomobil buradaki arkadaşlarımız için sadece dört teker değil; bir tutku. Kelimenin tam anlamıyla bugün burada asfalt ağladı diyebiliriz. Bu etkinlik ilkti ama son olmayacak. Buradan tüm tutkunlarımıza duyurmak isteriz ki yakın zamanda bir sürprizimiz olacak. Gençlik Kolları olarak her kesimden gençlerimizle bir araya gelerek gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz, bizleri takip etmeye devam edin” dedi