Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Mogan Gölü, dip çamurunun temizlenmesinin ardından yeniden canlıların yaşam merkezi oldu. 2016 yılında başlayan proje ile 3,5 milyon metreküp dip çamuru çıkarıldı.ANKARA (İGFA)- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2016 yılında başlatılan Mogan Gölü Dip Çamuru Temizleme Projesiyle Mogan Gölü’nden 3 milyon 500 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı.

ki etaptan oluşan dip çamuru temizleme çalışmalarıyla canlı florası korunurken, gölün etrafında da çevre düzenlemesi gerçekleştirildi. Yapılan temizliğin ardından yeniden binlerce canlının yaşam merkezine dönen Mogan Gölü, Başkentlilerin de keyifle vakit geçirdikleri alan oldu.

Bakan Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yayımladığı paylaşımda, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın ortak çalışması olarak 2016 yılında başlattığımız Mogan Gölü Dip Çamuru Temizleme Projesi ile 3 milyon 500 bin metreküp dip çamuru çıkardık. Bu çalışma ile eski güzelliğine kavuşan Mogan Gölü, hem su canlıları ve kuşların yaşam alanı olmaya devam ediyor hem de çevresinde yaptığımız, çocuk oyun parkları, dinlenme alanları, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla vatandaşlarımız için keyifli vakit geçirebilecekleri bir sosyal yaşam alanı oldu.” ifadelerini kullandı.