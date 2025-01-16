Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa'yı resmi törenle karşıladı.ANKARA (İGFA) - Devlet Başkanı düzeyinde Moğolistan’dan Türkiye'ye 21 yıl sonra yapılan buluşma Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Moğalistanlı mevkidaşı Ukhnaa'nın tören alanındaki yerlerini almasının ardından bando, iki ülkenin milli marşlarını çaldı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı.

Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa Khurelsukh'u Resmî Karşılama Töreni https://t.co/d5SI22fmoQ— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 16, 2025

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukhnaa, merdivenlerde Türkiye ve Moğolistan bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

İkili ve heyetler arası görüşmeye geçen Erdoğan ve Ukhnaa görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyeceği ve iki ülke heyetlerinin Cumhurbaşkanı Ukhnaa onuruna resmi akşam yemeğinde bir araya geleceği öğrenildi.