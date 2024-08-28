Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti.

NEVŞEHİR (İGFA) - Belediye Başkanı Rasim Arı, bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Nevşehir’e gelen Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Büyükelçilik Müsteşarı Vasile Chitii ve Moldova Cumhuriyeti Nevşehir Fahri Konsolosu Uğurhan Şaşmaz’ı başkanlık makamında konuk etti. Türkiye ile Moldova arasında, Nevşehir özelinde dostluk, turizm ve işbirliğinin geliştirilmesi konularının ele alındığı ziyarette, Belediye Başkanı Arı konuk büyükelçiye Nevşehir ve Kapadokya bölgesi hakkında bilgiler verdi.

Büyükelçi Dmitri Croitor’a, Türkiye’nin en önemli kültür ve turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesinin merkezi Nevşehir’de, belediye olarak devam eden ve gerçekleştirecekleri turizm, kültür, sanat ve gençlik projelerini anlatan Arı, her iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin güçlendirecek ortak projelerde yer alabileceklerini ifade etti.

Büyükelçi Dmitri Croitor ise, Nevşehir’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek yakın ilgi ve misafirperverliği için Arı’ya teşekkür etti.

Belediye Başkanı Rasim Arı, başkanlık makamındaki ziyaretin ardından Büyükelçi Dmitri Croitor ve beraberindeki heyete, Nevşehir Belediyesi tarafından turizme kazandırılan Kayaşehir ve VR Merkezi ile Meryem Ana Kilisesi’ni gezdirdi.