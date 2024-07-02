Yıldırım Belediyesi Molla Yegân Çocuk Üniversitesi, yaz okulu 1’inci dönem eğitimleriyle 800 öğrenciyi bilim ve sanat atölyeleriyle buluşturuyor.BURSA (İGFA) - Fatih Sultan Mehmet’in hocalarından Molla Yegân’ın ders verdiği tarihi medreseyi, Molla Yegân Çocuk Üniversitesi olarak ihya eden Yıldırım Belediyesi, yaz dönemi eğitimlerine başladı. 34 farklı branşta 5-13 yaş grubundaki 800 çocuk eğitim aldığı çocuk üniversitesinde ayrıca gerçekleştirilen okul turları ile çocuklar, astronomi ve uzay bilimleri alanında temel pratik eğitimler alma imkânı bulurken küçük şefler mutfakta atölyesinde Yıldırımlı çocuklar ebeveynleri ile birlikte nefis tarifleri deneyimleme fırsatı bulacak.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Molla Yegân Çocuk Üniversitesi’nden 1 yılda 5 bin 234 kursiyeri mezun ettiklerini, okul turları ile 52 okuldan 10 bin 131 öğrenciyi çocuk üniversitesinde ağırladığını söyledi. Molla Yegân Medresesi'ni özüne uygun bir ilim yuvası haline dönüştürdüklerini ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, “Bu mekân nasıl 600 yıl önce bir fetih neslinin yetişmesine katkı sağladıysa bugün de ‘Türkiye Yüzyılı’nın mimarlarının yetişmesine öncülük ediyor. Bu mekâna gelen çocuklarımıza kimyadan tutun da uzaya kadar farklı konularda eğitimler veriyoruz. Evlatlarımızın yatkınlık ve yeteneklerine göre çok yönlü bir eğitim ortamı tesis ediyoruz. Bu ekosistemde; bilim, sanat, teknoloji ve değerlerimiz açısından donanmış çocuklar yetişmesine katkı sağlıyoruz. Molla Yegân Çocuk Üniversitemiz, evlatlarımızın ufkunu açacak, onların hayal dünyasını zenginleştirecek ve yeni Fatihlerin, yeni Aziz Sancarların, yeni Selçuk Bayraktarların yetişmesine vesile olacak” diye konuştu.