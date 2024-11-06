Dünyaca ünlü siber zorbalık aktivisti Monica Lewinsky, Ulusal Siber Güvenlik Farkındalık Ayı kapsamında Primeks Medikal’in davetiyle İstanbul’u ziyaret ederek Türkiye’nin gelişen medikal turizm endüstrisini desteklerken, siber zorbalık gibi kritik sosyal konulara dikkat çekti.İSTANBUL (İGFA) - Monica Lewinsky, İstanbul programı çerçevesinde, özel bir lisede "Siber Zorbalık" üzerine gerçekleştirdiği konuşmada öğrencilere zorbalığın yıkıcı sonuçlarını ve bu mücadelede bireysel olarak nasıl aktif rol alabileceklerini aktardı. Gençlerle etkileşimde bulunarak, haksızlıklara karşı ses çıkarmanın ve empati kurmanın önemini vurguladı. Lewinsky, İstanbul’daki son teknolojiyle donatılmış medikal tesisleri de ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Türkiye’nin sağlık turizminde öne çıkmasının arkasındaki en önemli faktörlerin, yenilikçi sağlık teknolojileri ve gelişmiş teşhis yöntemleri olduğunu belirtti.

SAĞLIK TURİZMİ, RUHSAL VE TOPLUMSAL İYİLİK İÇİN KRİTİK BİR ALAN

Vedanta Resources'ın yan kuruluşu Fujairah Gold'un sahibi olan Birleşik Arap Emirlikleri’nde faaliyet gösteren iş insanı Agnivesh Agarwal’ın 2015 yılında İstanbul’da kurduğu Primeks Medikal, sağlık hizmetleri sektöründe faaliyet yürütüyor. Sağlık hizmetlerini yalnızca fiziksel sağlığa değil, ruhsal ve toplumsal iyilik haline hizmet eden bir araç olarak konumlandıran şirket, Lewinsky’nin siber zorbalığa karşı savunuculuğunu şirketin insanların psikolojik ve sosyal refahını iyileştirme misyonuyla bir araya getirdi.

Ziyaret hakkında açıklamalarda bulunan Primeks Medikal kurucusu Agnivesh Agarwal, “Türkiye’de sağlık hizmetleri ve wellness yatırımları hızla büyümeye devam ederken, Primeks Medikal olarak sektördeki gelişmeleri daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Sağlık turizmi artık yalnızca fiziksel sağlıkla sınırlı değil; ruhsal ve toplumsal iyilik haline de hitap eden bir alan haline geldi. Bu bağlamda, Monica Lewinsky’nin siber zorbalığa karşı verdiği mücadele, psikolojik refahı iyileştirme yönündeki çabalarımızla doğrudan örtüşüyor. Ruhsal ve sosyal iyiliği birleştirerek, sağlık turizminin geleceği açısından önemli bir adım atıyoruz” ifadelerini kullandı.