Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Vincenzo Montella, elenmelerine rağmen oyuncularının turnuvanın başından sonuna kadar müthiş bir ruhla mücadele ettiğini ve tüm takımıyla gurur duyduğunu söyledi.İSTANBUL (İGFA) - A Millî Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Çeyrek Finali'ndeki rakibimiz Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda ettiğimiz müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Vincenzo Montella, "Kendinizi sonraki turnuvalarda da takımın başında görüyor musunuz?" sorusuna, "Bir sonraki turnuva Eylül ayındaki Uluslar Ligi. Bizim ilk hedefimiz o turnuva. Daha sonra dinlenme şansımız olacak. Önümüze yeni hedefler koyacağız. Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne girmek istiyoruz ve Dünya Kupası elemelerini geçmek istiyoruz. Neden devam etme düşüncem olmasın. Burada çalışmaktan büyük keyif alıyorum. Takımımla gurur duyuyorum. Çünkü çoğu çok genç oyuncular. Yaptığımız çalışmaların meyvelerini toplamak isterim." yanıtını verdi.

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIK AMA PİŞMANLIK DUYMUYORUM"

Turnuvada tüm oyuncularının kalpten oynadığını vurgulayan Montella, "Şu an belki de yapılması gereken şey, yolunda giden şeylerin altını çizmek. Ben pişmanlık duymuyorum. Oyuncularımın da pişmanlık duymaması gerekir. Tabii hayal kırıklığı yaşadık. Çünkü daha fazlasını hak ediyorduk. Şampiyonada 3 maç kazandık ve Türk rekorunu egale ettik. Artık geleceğe daha güvenle ve daha net şekilde bakıyorum." değerlendirmesinde bulundu.