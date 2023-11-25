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Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı farklı şiddet türleri ve şiddete maruz kalan kadınların başvurabilecekleri mekanizmalara dair bilgilendirme yapmak ve farkındalık yaratmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.İSTANBUL (İGFA) - Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, “Her türlü şiddeti uygulamak suçtur, şiddetsiz bir hayat hakkınız” kampanyası ile kadınlara yönelik fiziksel, psikolojik, ekonomik gibi farklı şiddet türlerini vurgularken, şiddete maruz kalan kadınların 6284 sayılı Kanun kapsamında başvurabilecekleri haklarına ve destek alabilecekleri mekanizmalara dair bilgi vermeyi hedefliyor.

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın, şiddete maruz kalan kadınlara yararlanabilecekleri hakları konusunda kapsamlı bilgi vermek için 6284 sayılı Kanun metni, kanun ile faydalanabilecekleri destekleri ve kanuna erişimde ihtiyaç duyacakları pratik bilgileri bir araya getirdiği www.kararaldim.org adlı mikro sitesi bulunuyor.

Site aracılığıyla, kadınların yaşadıkları şiddetten kurtulmak için faydalanabilecekleri tüm seçenekleri anlaşılır bir dil ve destekleyici bilgilerle anlatan Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, bu konuda daha geniş kitlelere ulaşmak için görsel materyaller ve filmler de hazırladı. Bu kapsamda hazırlanan video Mor Çatı’nın sosyal medya hesaplarından ve İstanbul'da bulunan metro ve marmaray reklam alanlarından izlenebilir. Kampanya dahilinde Büyükçekmece, Küçükçekmece, Beşiktaş, Sarıyer ve diğer ilçelerin sokaklarında billboardlarda görselleri görmek mümkün olacak.