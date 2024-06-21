UN Women Türkiye (Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye Ofisi), toplumsal cinsiyete duyarlı interaktif bir araç olan Mor Haritam uygulamasını Ankara, Eskişehir ve İstanbul’dan sonra Adana’da da hayata geçirdi.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi’nin kadın merkezleri, sosyal yardımlar, gündüz bakımevleri gibi hizmetlerini gösteren Mor Haritam, aynı zamanda belediyeye doğrudan geri bildirim verilmesine imkan tanıyarak, Adana’nın kadınlar için daha eşit ve daha güvenli hale getirilmesini amaçlıyor.

FARKLI İHTİYAÇLARA EŞİT VE DOĞRU YAKLAŞIM

Mor Haritam web sitesi (morharitam.adana.bel.tr), kadınlar, erkekler, yaşlılar ve toplumun her kesiminin farklı ihtiyaçları ve önceliklerine uygun olarak tasarlanmış politikalar üretmek ve Adana Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerini bu yönde geliştirebilmesi için tasarlandı.

TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI HİZMET OLANAĞI

Mor Haritam, kadınların güvenlik, gündüz bakımevleri, sosyal yardımlar gibi çeşitli ihtiyaçlarını gösterirken, aynı zamanda Adana’nın geliştirilmeye ihtiyaç duyulan noktalarını belirlemeye yardımcı oluyor. Adana Büyükşehir Belediyesi, Mor Haritam uygulamasından elde ettiği verileri kullanarak toplumsal cinsiyete duyarlı yani toplumdaki herkesin farklı ihtiyaç ve beklentilerine, önceliklerine göre yeni hizmetler geliştirmeyi planlıyor. Haritada kadın muhtarlar ve kadın meclis üyelerinin yanı sıra Riskli Bölgeyi Bildir sekmesi de yer alırken, vatandaşlar bu sekme üzerinden yaşadıkları bölgedeki güvenli hissetmedikleri yerleri ve sorunları da belediyeye bildirebiliyor.