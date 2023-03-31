İzmit Belediyesi ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu işbirliğiyle deprem bölgesindeki Çadır Yaşam Alanları’nda hayata geçirilen Mor Yerleşke konteynerleri İzmit’e göç etmek zorunda kalan depremzedelerin hizmetine de sunulacakKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu işbirliğinde deprem bölgesi olan Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta hayata geçirilen Mor Yerleşke konteynerleri, bundan böyle İzmit’te de faaliyet gösterecek.

Deprem bölgesinde İzmit Belediyesinin hayata geçirdiği Çadır Yaşam Alanları’nda depremzedelere destek veren Mor Yerleşke Konteynerleri, İzmit’teki depremzede vatandaşlar içinde hazır hale getirilecek.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinden hizmet verecek olan Mor Konteynerler hakkında açıklama yapan Sosyolog Burcu Öztürk, “Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, Bilgi Üniversitesi Travma Çalışmaları, Travma ve Afet Ruh Sağlığı Çalışmaları Derneği iş birliği ile hataya geçirilecek olan Mor Yerleşke konteynerleri, Adıyaman ve Kahramanmaraş bölgelerinin ardından İzmit Yahyakaptan Mahallesi’nde de yerini aldı" dedi.