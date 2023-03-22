İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, TKDF ve Boyner Holding işbirliği ile Kahramanmaraş’ta kurulan Mor Yerleşke çalışmalarını incelemek üzere yeniden deprem bölgesine gittiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ve Boyner Holding iş birliği ile Kahramanmaraş’ta kurulan ve şiddete uğrayan kadınların ve çocukların güvenliğini sağlayacak olan Mor Yerleşke çalışmaları devam ediyor.

Bölgede konteynerlerin kurulumu devam ederken İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de alandaki çalışmaları incelemek üzere deprem bölgesine hareket etti.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ve Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner ile Kahramanmaraş’ta kurulan Mor Yerleşkede bulunan Başkan Hürriyet, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Mor Yerleşkemiz ile deprem bölgesinde zor şartlar altında bulunan kadınlar, çocuklar, yaşı nedeniyle bakıma ihtiyaç duyanlar ve engelli bireylerin koşullarını iyileştirmeyi, en temel ihtiyaçlarını sağlayarak psikososyal açıdan güvenli alanlar yaratılmasını hedefliyoruz” dedi.