Herkes Duysun TV'de Mehmet Ali Ekmekçi’nin hazırlayıp sunduğu Spor Panorama programına Bursa Motosiklet Kulübü Başkanı Cem İyihuylu konuk oluyor.M. Taha ÇELİKBAŞ /HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Programda Bursa Motosiklet Kulübü Başkanı Cem İyihuylu ile Mehmet Ali Ekmekçi, motor sporlarında Bursa'nın yerini konuşuyor.

Programın başında Asrın Felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde Hatay'a motorcu arkadaşları ile yardıma gittiğini söyleyen Cem İyihuylu "Bizim için çok önemli bir deneyimdi" dedi.

2018 yılında ilk olarak dernek olarak kurulan kulüp çoğu kişiye örnek olmak için kurulduğunu. Motosiklet kurullarına uyduğunu ve herkesin örnek alması gerektiğini söyleyen Bursa Motosiklet Kulübü Başkanı Cem İyihuylu "Eğitimler biraz pahalıdır ama bunu herkesin alması gerekir. Biz bunları nasıl yaparız dedik. 110 üyemize ücretsiz verdik. Lastik maliyetleri 600 700 Euroları buluyor. Sponsor bulmaları gerekiyor" dedi.

"SEYİT ONBAŞI BİZİM MİLLİ GURURUMUZ"

Seyit Onbaşı Anma programı düzenlediğini söyleyen Bursa Motosiklet Kulübü Başkanı Cem İyihuylu "Bizim için gurur kaynağı olurken aynı zamanda burukluk yaşatıyor. Çünkü bizim hakkımızda neden Bursa'dan kalkıp gidiyoruz dediler. Aynı zamanda bizi ateşliyor bu söylemler. Seyit Onbaşı Milli gururumuz. Çevreden gelen vatandaşlar var. Herkes bizim etkinliğimize katılabilir." Dedi.

"TÜRKİYE'DE MOTOSİKLET YARIŞINI YUNANİSTAN'DA YAPIYORUZ

Türkiye'de pistlerin yeteri kadar olmadığını söyleyen İyihuylu "Türkiye motosiklet yarışları Yunanistan'da yapılıyor. Bu bizi üzüyor. Neden Türkiye'de yapılmıyor? Biz Bursa'da yapmak istiyoruz. Pist bulduk. Pistin çizimini yaptık. Böyle pist kazandırırsak, gençlerimizi çekersek trafikte yaşadıkları adrenalini o pistte atarlar, kazalar azalır." Dedi.

SON SÖZLER

Programın sonunda Arama Kurtarma ekiplerine destek verilmesi gerektiğini ve yardımın yapılması gerektiğini dile getiren Cem İyuhuylu "Trafikte motosikletli sürecilerinin savunmasız olduğunu ve kuryelerin de trafikte kendilerinin sorun olduğunu biliyor. Sorun yaşanabilir, büyütmemek gerekir. Sonradan vicdan azabı çekmemek gerekir" Dedi.