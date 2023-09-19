KIA Öztopraklar Türkiye Drag Şampiyonası’nın ikinci ayak yarışları Antalya’da 63 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Şampiyonada Manisa Büyükşehir Belediyespor’u temsil eden Kamil Kırbaş, Pro Street kategorisinde şampiyon, Süper Street kategorisinde ikinci olarak Manisa’nın gururu oldu.MANİSA (İGFA) - Antalya Kepez Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan KIA Öztopraklar Türkiye Drag Şampiyonası’nın ikinci ayak yarışlarına 63 sporcu katıldı. 402 metre uzunluğundaki Kepez Drag Pistinde gerçekleşen yarışta Manisa Büyükşehir Belediyespor’u temsil eden Kamil Kırbaş önemli dereceler elde etti. Pro Street kategorisinde şampiyon olan Kamil Kırbaş, Süper Street kategorisinde de ikincilik elde etti.

Kepez Drag Pistinde elde ettiği dereceler için sporcumuzu tebrik eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Fevzi Açıkel, “Motor sporlarında kulübümüzü en iyi şekilde temsil eden Kamil Kırbaş kardeşimizi, aldığı başarılı sonuçlardan ötürü tebrik ediyorum. İlk ayak yarışlarında Kamil kardeşimiz Pro Street ve Süper Street kategorilerinde çifte şampiyonluk yaşamıştı. İkinci ayak yarışında bir şampiyonluk bir ikincilik yaşadı. Üçüncü ayak yarışlarında yine bizleri gururlandıracaktır. Sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum” dedi.