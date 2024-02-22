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Motorinin litre fiyatında 1 lira 10 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 76 kuruş indirime gidildi. İndirim bugün itibariyle pompa fiyatına yansıtıldı.ANKARA (İGFA) - Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) rafineri marjından karşılanmak üzere motorin ve benzinin litre fiyatlarında yarından itibaren geçerli olmak üzere indirim uyguladı.

Bugün itibariyle pompaya yansıya indirime göre motorinin litre fiyatında 1 lira 10 kuruş, benzinin litre fiyatında 76 kuruş indirime gidildi.

Şu anda akaryakıt istasyonlarında ortalama litre fiyatları benzinde 41,20 TL, motorinde 42,80 TL, LPG ise 20 TL.