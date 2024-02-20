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Geçtiğimiz hafta hem motorine hem de benzine zam gelmişti, bu kez indirim haberi akaryakıt ürünlerinden motorin için geldi.İSTANBUL (İGFA) - Akaryakıt ürünlerindeki özellikle brent petrol fiyatlarının artışa geçmesi ve doların güçlenmesi pompaya da zam olarak yansıyor.

Dün benzine 1,79 TL zam gelirken, benzinin litre fiyatı 41 TL'yi aşmıştı.

Sektör temsilcilerinden bu kez zam yerine indirim haberi ulaştı.

20 Şubat Salı'yı 21 Şubat Çarşamba'ya bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine indirim geleceği ve indirim tutarının ise 1,21 TL olmasının beklendiği kaydedildi.

Benzinde ise şu an için herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Şu an için akaryakıt istasyonlarında ortalama litre fiyatı benzin 41,99 TL, motorin ise 45,17 TL.