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Edirne İpsala’da çalınan motosiklet jandarma ekiplerinin başarılı operasyonuyla bulunurken, bir şüpheli tutuklandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İpsala'da çalınan motosiklet, Jandarma ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu bulundu.

Bir şüpheli tutuklanırken, diğer şüpheli ise arananlar listesine eklendi.

Alınan bilgiye göre Hacıköy Köyü'nde yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili bir vatandaşın motosikletinin çalındığını ihbarı üzerine Jandarma ekipleri çalışma başlattı.

JASAT dedektifleri ve Asayiş timleri yaptıkları araştırma ve soruşturma neticesinde motosikletin A.K. ve M.K. isimli şahıslar tarafından çalındığını tespit etti.

Şüpheliler yapılan çalışmalar sonucu yakalandı ve bulunan motosiklet sahibine teslim edildi.

A.K., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevi Müdürlüğüne teslim edilirken, M.K. ise arananlar listesine eklendi.