Artan motosiklet kullanımıyla birlikte yol güvenliğine de dikkat çeken sektör temsilcilerinden Seger Ticari Genel Müdürü Mine Tuna, özellikle motosiklet korna sesinin hayati bir uyarı niteliğinde olduğunu söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye genelinde motosiklet kullanımı önemli bir artış gösteriyor. 2023 yılı verilerine göre, motosiklet satışları yüzde 30 oranında büyüme kaydetmiş olup Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve sektör raporlarına göre toplamda yaklaşık 450 bin motosiklet satışı gerçekleştiği biliniyor.

Son yıllarda Türkiye genelinde motosiklet kullanımında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde, trafik sıkışıklığından kaçınmak isteyen sürücüler motosiklet kullanarak daha hızlı ve ekonomik bir ulaşım yöntemi tercih ediyor.

Seger Ticari Genel Müdürü Mine Tuna, Türkiye genelinde motosiklet kullanımının artmasının şehir içi ulaşım sorunlarını hafifletme potansiyeline sahip olduğunu belirtirken bu artışın beraberinde getirdiği güvenlik risklerine de dikkat çekti.

Motosiklet korna sesinin, sürücülerin trafikte kendilerini ifade etmeleri ve kazaların önlenmesi açısından kritik bir rol oynadığını ifade eden Tuna, “Motosikletler, diğer araçlara kıyasla daha küçük ve trafikte fark edilmesi zor olduğundan, sürücüler korna sesini kullanarak çevrelerindeki araçları ve yayaları uyarmak zorundadır. Özellikle büyükşehirlerde, sıkışık trafikte motosikletler hızlı hareket ederken, korna sesinin etkili bir şekilde kullanılması hayati önem taşır.” dedi. Bu durumun özellikle e-ticaretin yaygınlaşmasıyla motosikletli kuryeler için daha da önem kazandığını belirten Tuna, “Motosiklet korna sesi, sadece diğer sürücülere değil, yayalara da güvenli bir sürüş sağlamak açısından önemli bir uyarı aracı olarak işlev görür. Yaya geçitlerinde ya da keskin virajlarda, motosiklet sürücüleri korna ile yayaları tehlikelere karşı uyarabilir ve kazaların önlenmesine katkıda bulunabilir" açıklamasında bulundu.