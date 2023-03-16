Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından motosiklet hırsızlığı olaylarına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde 3 şahıs çaldıkları motosikletler ile birlikte yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından motosiklet hırsızlığı olaylarına yönelik geniş çaplı çalışma başlattı. Edinilen bilgiye göre; Bozdoğan ilçesi Kamışlar Mahallesi’nde ve Germencik ilçesi Dereköy Mahallesi’nde gerçekleştirilen devriye esnasında plakasız motosikletler şüphe üzerine durduruldu. Şase ve motor numarası silinmiş olan motosikletleri kullanan A.A. ve A.B. isimli şahıslar hakkında işlem yapılarak, motosikletler muhafaza altına alındı.

Öte yandan, Nazilli İlçesi İsabeyli Mahallesi’nde M.K. isimli şahsa motosikletin çalınması olayı ile ilgili olarak yapılan araştırma sonucunda U.D. ve B.A. isimli şüpheli şahıslar çalıntı motosiklet ile birlikte yakalandı. Motosikletler sahiplerine teslim edilirken, şahıslar hakkında adli süreç başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.