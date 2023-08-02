6. Nerdeyiz Motosiklet Festivali bu yıl yine Alpullu beldesinde yapıldı. Son iki yıldır Alpullu'da yapılan festival, motosiklete gönül verenlerin buluşma noktası oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Motosiklet Kulübü, 6. Nerdeyiz Alpullu Motosiklet Festivali’nden döndü.

2 bin nüfuslu Alpullu beldesinde yapılan festivale katılım belde nüfusunun iki katını geçti. 4 bin 436 katılımı bulan festival önceki yıllarda olduğu gibi yine gönüllerde taht kurdu.

Alpullu Belediye Başkanı Erhan Ceylan ve festival organizatörü Lüleburgaz Motosiklet Kardeşliği Derneği Başkanı Murat Akgül (Nerdeyiz Murat) festival süresince katılımcılarla tek tek ilgilenerek motosikletçilerin yüreklerinde yerini aldı.

Festivale Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve MKSF Başkanı(Motosiklet Kullanıcıları Federasyonu) Emre Mühürdaroğlu'da katıldı.

15 EYLÜL'DE KEŞAN'DA YAPILACAK

Keşan Motosiklet Kulübü Başkanı Önder Kılıç festival ile ilgili yaptığı değerlendirmede, 20 üye ile katıldıkları muhteşem festivali geride bıraktıklarını belirterek, "Başından sonuna kadar herkesle tek tek ilgilenen ve çok güzel bir organizasyona imza atan harika bir ekip vardı. Katılımcıların iyi bir hafta sonu geçirmesi ve eğlenmesi için her ayrıntı ince ince hesaplanmış. Bu tür organizasyonlar bizim bu yıl yapacağımız Keşan Motosiklet Festivali için de çok güzel bir örnek teşkil ediyor. Hızla sayıları artan motosiklet sevdalılarını bir araya getiren bu tür festivaller dayanışmanın yanında çok güzel dostluk köprülerinin de kurulmasına vesile oluyor. Biz de 15-16-17 Eylül 2023 tarihlerinde ilkini yapacağımız Keşan Motosiklet Festvali’nde tüm motosiklet sevdalılarını Keşan'a bekliyoruz. Trakya insanının neşesini ve sıcak misafirperverliğini görmek isteyen herkesi festivalimize bekliyoruz" diye konuştu.