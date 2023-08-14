Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bedensel engelli çift Faruk ve Seher Malak’ın çalınan motosikletinin yenisi alınarak aileye verildi.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep'te Beyazlar Mahallesi’nde bulunan Malak Ailesi’nin evinin önünden 4 Ağustos günü çalınan, kredi çekerek aldığı üç tekerlekli motosikletinin yenisini Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Kemal Çeber getirdi.

5 yaşındaki kızları Ecrin’in motor olmadığından evden dışarı çıkaramadıklarını, evin alışverişi, ihtiyacını karşılamak için önemli olan motorlarının yenisinin geldiğini gören aile, Başkan Şahin ve Vali Çeber’e teşekkür etti, evlerinde ağırladı.

Motorlarının çalınmasıyla evden çıkamayacak duruma gelen ailenin basına yansıyan haberleri sonrası harekete geçen Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan yeni motorun yanı sıra valilik, ailenin motor için çektikleri kredinin borcunu karşılanacak.

ŞAHİN: AİLE, MAHALLE, ŞEHİR MUTLUYSA BİZDE MUTLUYUZ

Malak çiftinin evlerine yaptıkları ziyarette konuşan Başkan Fatma Şahin, yaşananların duyulmasını sağlayan basın mensuplarına ve olayı Hürriyet Gazetesi’nde köşesine taşıyan Fatih Çekirge’ye teşekkür ederek şunları söyledi:

“Hayır yapmak kadar hayra vesile olmak da önemli. Fatih Çekirge’de kardeşimiz de hemşerimiz bizim. Durumu öğrenir öğrenmez valime de bilgi verdim. Engellilerle ilgili müstakil bir daire başkanlığımız vardı. Durumla ilgili arkadaşlarımıza bilgi verdik. Bize düşen ile konuda ne yapılması gereken hemen tespit ettik. Evin ve Ecrin’in ihtiyaçlarını karşıladık. Aile, mahalle, şehir mutluysa bizde mutluyuz.”

ÇEBER: DEVLET KİMSEYİ ORTADA BIRAKMIYOR, ÇALMAYA GEREK YOK

Vali Kemal Çeber ise olayı öğrenince çok üzüldüğünü Başkan Şahin ile beraber harekete geçtiklerini belirterek, “Basın mensuplarının vasıtasıyla ailemizden haberdar olduk. Başkan Fatma Şahin büyük anlamda ihtiyaçları karşıladı bizde ilgili organlardan diğer ihtiyaçları karşılayacağız. Bizim için üzücü bir olay ama böyle hoş bir aile ile tanışmaya vesile oldu. İhtiyaçları gidereceğiz. Bu tip olayları yaşamayız diye ümit ediyoruz. İhtiyacı olan insanlar varsa biz devlet olarak varız. Devlet kimseyi ortada koymuyor, çalmaya yağmalamaya gerek yok” diye konuştu.

Ziyarette duygularını aktaran Faruk Malak, engellinin arkasına hiçbir zaman sığınmadığını, çalışarak evini geçindirdiğini ifade ederek, “Buradan sesleniyorum hırsızlık yapmasınlar çalışsalar belki daha yüksek mevkilere gelip daha fazla kazanabilirler. İnsanların malına mülküne zarar vermeyin. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum minnettarız. Artık kızımı da parka götürebileceğim. 9 gündür götüremiyordum” dedi.