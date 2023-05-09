Milli Savunma Bakanlığı, 10-11 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da yapılacak Tahıl Koridoru Anlaşması görüşmelerini duyurduANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul'da 10-11 Mayıs tarihlerinde, 18 Mayıs'ta sona erecek Tahıl Koridoru Anlaşması konusunda Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler ile ikili ve çok taraflı görüşmeler yapılacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

Rusya, tarım ve gübre ithalatında yaptırımların hedefi olması nedeniyle anlaşmadan çekileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Bakanlığın açıklamasına göre görüşmelerde; dünya gıda arzı ve güvenliği açısından hayati önem taşıyan “Tahıl Koridoru”nun hızlı, güvenli ve etkin olarak işletilmesi ile gıda fiyatlarında istikrarın sağlanarak ihtiyaç sahibi ülkelerin zarar görmelerinin önüne geçilmesi adına Tahıl Anlaşması’nın uzatılması, Çatışma koşulları nedeniyle Ukrayna limanlarında mahsur kalan Türk ticari gemiler ve mürettebatının dönüşleri için detaylı ve emniyetli bir tahliye planı oluşturulması konuları ele alınacak.