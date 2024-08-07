Pençe-Kilit Harekat Bölgesinde açılan taciz ateşi sonucunda 1 asker şehit oldu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

Pençe- Kilit Harekât Bölgesinde, 07 Ağustos 2024 tarihinde, arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda P. Asb. Çvş. Habip Murat ALP şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.