Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'nın uzatıldığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı gibi Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Millî Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar ve ilgili Bakanlıklarımızın yaptığı görüşmeler ve temaslar sonucunda 19 Mart 2023 tarihinden itibaren uzatıldı" denildi.

Alınan bilgiye göre, hem bölge ve dünya barışına, hem de gıda fiyatları ve istikrara ciddi katkıları olan anlaşma sayesinde bugüne kadar 800'den fazla gemi ile ihtiyaç sahibi ülkelere 25 milyon ton tahıl sevkiyatının gerçekleştirildilği kaydedildi.