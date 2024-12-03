Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Metina'da da etkisiz hale getirilen 5 teröristle birlikte mücadelede bugün öldürülen sayı 12'ye ulaştı.ANKARA (İGFA) - Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildiği belirtildi.

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Bakanlık, her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelenin, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edeceğini duyurdu.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1863919646203601354

Hatırlanacağı gibi, MSB; öğleden önce yaptığı paylaşımda da 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Kaynak: igf