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Milli Savunma Bakanlığı'nın faaliyetleri bundan böyle mobil uygulamadan takip edilebilecek.ANKARA (İGFA)- Bakanlığın resmî internet sayfasında yer alan içeriklerin yanı sıra kullanıcıların anlık bildirimler ve duyurulara mobil cihazlardan hızlı erişim sağlayabileceği “Millî Savunma Bakanlığı Mobil Uygulaması” App Store ve Google Play üzerinden kullanıma sunuldu.

Hazırlanan story ve podscastlerle Milli Savunma Bakanlığ'nın faaliyetleri anlatılacak.

Önemli günleri konu alan özel paylaşımların da yapılacağı uygulamada şimdilik Anıtkabir ve Harbiye Askerî Müzesinde, önümüzdeki süreçte de bütün askerî müzelerimizde 360 derece sanal tur yapılabilecek.

Ayrıca personel ve öğrenci alım/temin faaliyetleri ile Askeralma işlemleri dâhil önemli sınav ve başvuruların duyuruları takip edilebileceği gibi,1853-1928 yılları arasında şehit olan askerlerimizin bilgisinin yer aldığı Şehit Bilgi Kapısı’na erişilebilecek,

Mobil uygulamaya ücretsiz olarak App Store ve Google Play'den ulaşılabiliyor.