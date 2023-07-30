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Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye’nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi" ifadelerini kullandı.

Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist kahraman Mehmetçik'in başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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