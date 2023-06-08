Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 2 kişi ile Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişinin yakalandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Hudutların güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartalları, sınırda 3 teröristi yakaladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan’dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 2 kişi ile Suriye’den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladığı bildirildi.

Yapılan incelemede şahıslardan 2'sinin PYD/YPG, birinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.